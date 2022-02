Fabio Rovazzi insieme a Orietta Berti è stata probabilmente una delle sorprese del Festival di Sanremo. Il cantante che ha trascorso con la Orietta Nazionale sulla Costa Toscana di Costa Crociere, nel corso della finale della kermesse, si è raccontato a cuore aperto, confessando di aver vissuto un periodo molto brutto della sua vita.

Ad ogni modo il cantante e youtuber si è detto felice dell’esperienza appena trascorsa.

Fabio Rovazzi a Sanremo 2022: “Sono felice di aver fatto parte di questo bellissimo festival”

L’intervento di Fabio Rovazzi è iniziato nel segno della gratitutidine: “Sono felice di aver fatto parte di questo bellissimo Festival di Sanremo. Venivo da un periodo buio e, poco prima del Festival, mi è successa una cosa che rischiava di farmi ricadere.

Per fortuna ho passato una settimana bellissima sulla nave del festival, con Orietta, che è una donna divertente e dolcissima”.

“Tendo a chiudermi in me stesso”

L’artista ha infine concluso con un proposito: “Ci tengo a dire una cosa, prima di andare via. Io negli ultimi due anni ho reagito a mio modo a tutte le cose che mi sono successe e tendo a chiudermi in me stesso e volevo solo dirvi che è l’ultima volta che lo farò in vita mia, scusate […] “Grazie mille di aver riaperto questa opportunità per me, essere con tante persone mi ha fatto bene“.

La perdita della nonna

Qualche settimana fa Fabio Rovazzi ha dovuto far fronte ad una perdita per lui molto importante vale a dire quella dell’amata nonna. In un post pubblicato su Instagram aveva scritto: “Sono felice di pensare che ora hai finalmente raggiunto il nonno che da due anni ti aveva lasciata sola. Quanto ti mancava da 1 a 100? Immaginarvi di nuovo insieme è la cosa che mi rende l’uomo più felice del mondo […] Ciao Nonna , ti voglio immensamente bene”.