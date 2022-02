Nel corso dell’ultima puntata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, in prima fila tra il pubblico di telespettatori è presente anche la conduttrice Mara Venier. La donna è stata spesso nominata da alcuni artisti in gara al termine delle proprie esibizioni in relazione al FantaSanremo.

Sanremo 2022, Mara Venier seduta in prima fila all’Ariston

In occasione della finale di Sanremo 2022, la conduttrice di Domenica In, Mara Venier, occupa uno dei posti in prima fila della platea del Teatro Ariston.

In particolare, la foto che sta circolando su social come Twitter e Instagram e che è approdata anche sull’account della diretta interessata mostra Mara Venier impeccabilmente vestita di bianco che applaude al termine di un’esibizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live – Non è il Trash (@livenoneiltrash)

Sanremo 2022, FantaSanremo: “Un saluto a zia Mara”

Durante le serate dedicata al festival della musica italiana, Mara Venier è stata frequentemente nominata da molti dei 25 cantanti in gara a Sanremo 2022 per il FantaSanremo, il gioco online che ricalca il fantacalcio particolarmente in voca durante questa edizione della kermesse.

Nel momento in cui gli artisti pronunciavano la parola “papalina” o espressioni come “un saluto a zia Mara”, infatti, consentivano ai giocatori del FantaSanremo che li avevano inseriti nella propria squadra di guadagnare punti e potersi aggiudicare la vittoria.

A questo proposito, condividendo su Twitter la foto di Mara Venier all’Ariston, un utente ha scritto: “C’è zia Mara in prima fila all’Ariston… quindi, oggi, il saluto a zia Mara ha ancora più senso”.

C’È ZIA MARA IN PRIMA FILA QUINDI OGGI IL SALUTO A ZIA MARA HA ANCORA PIÙ SENSOOOOOO#Sanremo2022 pic.twitter.com/el9j5DO87v — clau 💐 sanremo era (@acciokindness) February 5, 2022

Mara Venier alla conduzione di Sanremo 2023 con Drusilla Foer?

Per quanto riguarda Mara Venier e il successo di pubblico che da anni la conduttrice riscuote, sono in molti gli utenti che popolano il web che auspicano che la donna venga scelta per condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo.

Alcuni, inoltre, dopo aver apprezzato la performance di Drusilla Foer sul palco dell’Ariston nella serata di giovedì 3 febbraio, hanno proposto una co-conduzione tra Mara Venier e l’alter ego di Gianluca Gori per Sanremo 2023. Che il sogno possa avverarsi?

Intanto, al termine dell’esibizione di Noemi, Amadeus è sceso dal palco dell’Ariston e si è diretto verso Mara Venier, invitandola ad alzarsi in piedi nonostante le sue proteste e spronandola a riceve un forte e affettuoso applauso dal pubblico in sala.

Sanremo 2022, Sabrina Ferilli e Mara Venier

Sabrina Ferilli sul colore del vestito di Mara Venier

La presenza di Mara Venier è stata notata anche dalla co-conduttrice della quinta serata di Sanremo 2022, Sabrina Ferilli, che ha coinvolto l’amica e collega nel corso del suo monologo.

Cambiando improvvisamente discorso mentre stava parlando, infatti, Sabrina Ferilli si è voltata verso la conduttrice di Domenica In e l’ha rimproverata, esclamando: “Mara m’avevi detto che te vestivi de fucsia invece stai in bianco. Già siamo tutti tesi. Qua me diverto a cercà er fucsia e tu sta in bianco… ma non si fa!”.

Le parole della Ferilli hanno fatto scoppiare a ridere non solo Mara Venier ma anche tutti i presenti al Teatro Ariston e i telespettatori da casa.

“mara m’avevi detto che te vestivi de fucsia invece stai n bianco, già siamo tutti tesi, qua me diverto a cercà er fucsia e tu stai n bianco” SABRINA FERILLI CHE FA SALOTTO CON MARA VENIER QUESTA REGINA CAOTICA#Sanremo2022 pic.twitter.com/ThpGYc94lm — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 5, 2022

Mara Venier scatta una foto a Sabrina Ferilli e al figlio di Amadeus

Poco dopo, poi, sottolineando di essere stata scelta come co-conduttrice dal figlio di Amadeus e ironizzando sulla potenza in contesto televisivo dell’adolescente, Sabrina Ferilli ha chiesto al ragazzo di alzarsi per farsi abbracciare. A questo punto, l’attrice romana si è nuovamente rivolta a Mara Venier chiedendole di intervenire e di scattarle una foto in compagnia del “futuro dirigente Rai”.

Michele Bravi regala i fiori di Sanremo a “zia Mara”

Al termine della sua esibizione, nel momento in cui Amadeus gli ha consegnato i fiori di Sanremo, Michele Bravi ha deciso di omaggiare l’ospite seduta in prima fila all’Ariston.

Citando nuovamente il FantaSanremo e le precedenti serate trascorse a fare “un saluto a zia Mara”, il cantante in gara alla 72esima edizione della kermesse ha deciso di donare i fiori ricevuti a Mara Venier. Andando incontro alla conduttrice, l’artista le ha detto di non vedere l’ora di essere suo ospite nella giornata di domenica 6 febbraio. Nel frattempo, Mara Venier si è alzata accettando i fiori e abbracciando Michele Bravi.