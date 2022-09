Ruzwana Bashir è finita nel mirino della cronaca rosa perché è stata paparazzata con Tomaso Trussardi. E’ la prima donna che compare accanto all’imprenditore dopo l’annuncio della separazione da Michelle Hunziker.

Ruzwana Bashir: chi è?

Classe 1983, Ruzwana Bashir è nata il 28 luglio a Skipton, nel Regno Unito.

Educata a Oxford e cresciuta in una comunità anglo-pakistana, di professione è un’imprenditrice. E’ la fondatrice di Peek, una compagnia di viaggi che ha sede a San Francisco. La sua carriera è ricca di traguardi, tanto che nel 2012 Forbes l’ha inserita nell’elenco delle donne Under 30 più influenti al mondo nell’ambito della tecnologia. Prima di creare una propria azienda, Ruzwana ha lavorato presso il Blackstone Group e la prestigiosa banca Goldman Sachs di Londra.

Ruzwana Bashir vittima di abusi

In un articolo pubblicato sul The Guardian nel 2014, la Bashir ha raccontato di essere stata vittima di abusi da parte di un membro della comunità in cui è cresciuta.

Una confessione amara, fatta per un motivo ben preciso. Ha dichiarato:

“Ho una conoscenza diretta di questo problema. Mi faccio avanti per condividere pubblicamente la mia storia nella speranza di poter incoraggiare gli altri a fare lo stesso e aiutare ad abbattere il muro del silenzio che perpetua ulteriori abusi. (…) Quando avevo 10 anni un vicino ha iniziato ad abusare di me sessualmente. Paralizzata dalla vergogna, non dissi nulla”.

Soltanto dopo che ha lasciato Skipton e si è immersa in un’altra realtà ha capito che doveva denunciare il suo aguzzino. E’ tornata in città, ne ha parlato con la sua famiglia e si è recata alla polizia.

Ruzwana Bashir e Tomaso Trussardi

Ruzwana Bashir e Tomaso Trussardi sono stati paparazzati dal settimanale Diva e Donna. I due sono stati pizzicati a bordo di uno yacht, al largo delle acque della Costiera Amalfitana. E’ la prima donna che compare accanto all’imprenditore dopo l’annuncio del divorzio da Michelle Hunziker. Non sono stati immortalati baci passionali o gesti intimi, ma tra Tomaso e Ruzwana c’è una certa complicità. Si può parlare di un flirt in corso? Per ora, è ancora troppo presto.