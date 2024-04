Le zeppe in estate sono tra le calzature più amate da noi donne. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinarle al meglio.

Come abbinare le zeppe estive

Le zeppe sono un vero must have per le stagioni calde, consentono infatti di slanciare la figura e sono senza dubbio più comode dei classici tacchi. Ma, cosa sono esattamente le zeppe? Sono un tipo di scarpa che non ha il tacco staccato ma è una suola unita che si solleva e fa da base all’interno della calzatura. Come le classiche scarpe con il tacco, le zeppe si possono trovare si diverse altezze, da quella più bassa a quella super alta e possono essere sia a sandalo sia a ciabatta. Come detto sono un tipo di calzatura perfetta per la stagione estiva, guai infatti a non averne almeno un paio nel proprio armadio. Sono tante, tra l’altro, anche le caleb che amano indossare le zeppe, tra cui ad esempio JLo, Penelope Cruz, Eva Mendez e Jennifer Aniston. Ma andiamo adesso a vedere insieme come fare per abbinare al meglio le zeppe estive.

Come abbinare le zeppe estive: 5 look da copiare

Come abbiamo appena visto, tra le calzature must have per la primavera estate 2024 ci sono le zeppe estive, in grado di dare quel tocco in più al nostro outfit. Ma vediamo adesso insieme 5 look con le zeppe estive da copiare il prima possibile:

Vestito: le zeppe estive sono senza dubbio perfette da abbinare a un vestito, che sia mini, midi o lungo poco importa, la zeppa saprà rendere il look ancora più glam. Soprattutto per coloro che non sono particolarmente alte, ecco che quando si indossa un vestito i tacchi valorizzano ancora di più la silhouette, quindi perché non optare per una zeppa alta che è sicuramente più comoda rispetto alla classica décolleté? Un esempio un vestito a fiori abbinato a un paio di zeppe che richiamano uno dei colori all’interno del vestito. Pantaloni bianchi: sono i pantaloni dell’estate da sempre e sono perfetti anche da indossare con un paio di zeppe estive in corda abbinate a un top crop o a una t-shirt, per un look casual ma super chic. Gonna: anche con una gonna, che sia mini, midi o longuette, le zeppe estive sono assolutamente perfette. Un esempio una gonna midi sui toni del blu abbinata a un paio di zeppe sulla stessa tonalità e una camicia bianca. Shorts: in estate gli shorts vanno per la maggiore e anche loro si possono abbinare a un paio di zeppe, magari meglio puntare su quelle basse o con tacco medio, evitando quelle troppo alte. Sopra perfetta una t-shirt o un top crop. Denim: infine non può mancare il denim che alla fine sta bene un pò con tutto. Che si tratti di un paio di jeans o di una gonna poco importa, con le zeppe il look sarà ancora più cool. Anche qui, a seconda dell’occasione, potete scegliere tra una camicia, una maglietta o un top.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Come allargare le scarpe stette in punta: i trucchi efficaci

Le ballerine must have di Demi Moore per la Primavera 2024