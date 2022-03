Nelle ultime settimane Michelle Hunziker è stata più volte avvistata in compagnia del bel chirurgo (ed ex concorrente del Grande Fratello) Giovanni Angiolini. In tanti si chiedono se proprio la vicinanza tra i due possa aver causato la rottura tra la showgirl e l’imprenditore Tomaso Trussardi, padre delle figlie Sole e Celeste.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

Nei giorni scorsi sono emerse alcune foto che ritraggono Michelle Hunziker in compagnia del chirurgo Giovanni Angiolini, già noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte al Grande Fratello nel 2015. Al momento non è dato sapere con certezza di che natura sia il legame tra i due, ma tra le ipotesi di una relazione c’è anche chi sostiene che i due abbiano iniziato a vedersi diversi mesi fa, ben prima che la showgirl annunciasse la fine del suo matrimonio con Trussardi.

Sui social c’è chi si chiede quindi se la presunta relazione con Angiolini possa esser stata la causa o piuttosto una conseguenza della separazione tra i due, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

Michelle Hunziker: l’addio a Trussardi

Ufficialmente Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno deciso di lasciarsi pacificamente e la stessa showgirl svizzera ha parlato pubblicamente dei motivi che l’hanno portata a dire addio all’imprenditore, con cui faceva coppia fissa da oltre 10 anni (e con cui ha avuto le sue due figlie più piccole).

“I manuali di psicologia insegnano che due sono le cose che stressano emotivamente di più l’essere umano: la morte e la separazione. Tutte le separazioni sono dolorose, sono difficili da superare perché ti senti fallita. Mi ritengo fortunata perché in un momento difficile come questo ho qualcosa su cui concentrarmi e che mi distrae, poi certo quando chiudo la porta di casa la sera il dolore rimane”, ha dichiarato.