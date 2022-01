Come ormai sappiamo da qualche giorno, il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è arrivato al capolinea dopo oltre dieci anni di amore. Nelle ultime ore, il settimanale Oggi ha scritto che la crisi tra i due è iniziata da “almeno un paio d’anni“.

Michelle Hunziker e Tomaso: in crisi da due anni

Anche se Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono sempre mostrati molto uniti, sembra che i due fossero in crisi da “almeno due anni“. Questo, almeno, è quanto sostiene il settimanale Oggi. Facciamo un passo indietro. Qualche giorno fa, la showgilr e conduttrice svizzera e l’imprenditore bergamasco hanno inviato un comunicato all’Ansa in cui annunciavano il divorzio. Nelle poche righe che i due ex coniugi hanno voluto rendere pubbliche si legge:

“Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”.

A distanza di qualche giorno dall’annuncio del divorzio, la Hunziker ha festeggiato il suo compleanno e gli auguri di Trussardi sono arrivati puntuali come un orologio svizzero. L’uomo ha definito l’ex moglie “una donna fantastica” e i fan hanno iniziato a sognare di rivederli insieme, uniti come un tempo.

Michelle Hunziker e Tomaso: l’indiscrezione sulla crisi

A quanto pare, però, i seguaci possono mettersi l’anima in pace.

Michelle e Tomaso non torneranno mai insieme perché la crisi tra loro è iniziata due anni fa e la showgirl ha fatto di tutto per tenere in piedi il suo matrimonio. Sul settimanale Oggi, si legge:

“Ma che le cose non girassero più bene è un problema che c’è da almeno un paio d’anni. Michelle è tostissima e ha tenuto duro, se qualcuno l’ha delusa ha incassato, poi forse ha visto l’inevitabile capolinea”.

Al momento, né la Hunziker e né tantomeno Trussardi hanno ulteriormente commentato il divorzio. Pertanto, non sappiamo se la crisi di cui parla il settimanale Oggi corrisponda a verità o meno.

Michelle Hunziker e Tomaso: la rottura

I beninformati sostengono che Michelle e Tomaso si siano lasciati per incompatibilità caratteriali sempre più accentuate e per passioni diverse. Tra queste ultime sembrano esserci anche le arti marziali, sport a cui la Hunziker si dedica da qualche tempo. Di certo, se la crisi fosse davvero iniziata due anni fa come sostiene il settimanale Oggi, i problemi sarebbero iniziati in concomitanza con il primo lockdown da Covid-19. Pertanto, potremmo affermare che, così come tantissime altre coppie, anche i due piccioncini abbiano accusato la convivenza forzata h24. E’ bene sottolineare che queste sono solo supposizioni e che da parte dei diretti interessati non c’è stata alcuna conferma. Per ora, la certezza è una: la showgirl vive a Milano con le sue figlie Sole e Celeste, mentre Trussardi abita a Bergamo.