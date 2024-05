Giulia Berdini è una manager nel settore della ristorazione, nonché da otto anni la fidanzata del giornalista ed ex direttore di Rai 3 Franco Di Mare. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Franco Di Mare: chi è la fidanzata?

Franco Di Mare è un giornalista nonché ex direttore di Rai 3 e, da otto anni, ha una relazione con Giulia Berdini. Giulia è nata nel 1991, ha quindi 33 anni, è originaria di Roma e, nonostante non lavori nel mondo dello spettacolo, ha conosciuto Di Mare proprio in Rai. Giulia Berdini lavora per una società di ristorazione, Ladisa, che opera in settori diversi, come l’Aeronautica, l’esercito, la marina militare e anche la Rai. Non si hanno molte notizie circa la vita di Giulia Berdini, ma sappiamo ad esempio che ha studiato marketing alberghiero, per intraprendere poi la carriera di manager nel settore della ristorazione ,e che ha una nipote a cui è molto legata. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 38mila follower.

Franco Di Mare e Giulia Berdini: la storia d’amore

Come abbiamo appena visto, Giulia Berdini è, da circa 8 anni, la fidanzata del giornalista ed ex direttore di Rai 3 Franco Di Mare. Nonostante i 36 anni di differenza, la loro sembra una relazione molto solida. Giulia e Franco si sono conosciuti nel 2017, anni dopo il divorzio tra il giornalista e l’ormai ex moglie Alessandra, con la quale aveva adottato la piccola Stella, portata via da un orfanotrofio di Sarajevo, luogo in cui Di Mare ha svolto il ruolo di inviato. Non sono mancate le polemiche circa la nuova relazione del giornalista, in particolare per la differenza di età. Ecco cosa aveva detto Di Mare a riguardo attraverso un post su Facebook: “dopo anni di separazione di fatto, a me è successo di incontrare un’altra persona. Capita, e per certo aspetti è una benedizione. Vuol dire che la vita va avanti, se si è in grado di rimettersi in gioco. Anche questi dovrebbero essere, in definitiva, fatti miei. Giulia è arrivata nella mia vita cinque anni dopo la mia separazione da Alessandra, quando vivevo da solo, e quindi non ha alcuna responsabilità nel fallimento del mio matrimonio”. Sulla differenza di età, Franco Di Mare ha semplicemente affermato che a volte il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce, proprio come diceva Blaise Pascal. Come molti di voi sapranno, Franco Di Mare sta vivendo un periodo molto complicato per quanto riguarda la sua salute, in quanto sta combattendo contro un mesotelioma, ovvero una forma di tumore che si è sviluppata a seguito del contatto con l’amianto. Giulia Berdini sta supportando il suo compagno come meglio può, in questo momento così difficile per il giornalista ed ex direttore di Rai 3.

