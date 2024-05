Il 30 dicembre 2022 il mondo della moda ha perso una creatrice eccentrica, ribelle e fuori dagli schemi. Stiamo parlando della rivoluzionaria designer e attivista inglese Vivienne Westwood. Oggi, a due anni dalla sua scomparsa, il suo guardaroba diventa protagonista di un’asta di beneficienza.

Vivienne Westwood, all’asta il suo guardaroba: i pezzi imperdibili

L’asta presenterà circa 500 capi del guardaroba di Vivienne Westwood, rappresentando oltre quattro decenni di stile unico. Tra essi ci sono abiti iconici dalle sue collezioni più celebri, come l’abito della collezione Witches 1983-1984 con disegni di Keith Haring. Troveremo anche abiti eleganti che la stilista ha indossato in vari eventi, alcuni con dettagli sinuosi sul décolleté ispirati ai costumi del XVI secolo. Saranno inoltre inclusi abiti cari alla designer stessa, come un abito floreale in maglia, un abito in velluto a coste indossato per più di vent’anni, e un abito della collezione Primavera/Estate 2011 che riflette il suo impegno per contrastare i cambiamenti climatici. D’altronde, la rivoluzionaria stilista è nota anche per il suo impegno verso la moda sostenibile. Sarà un’occasione unica anche per gli appassionati di moda e i musei di apprezzare creazioni significative come i capi Harris Tweed, che celebrano la tradizione britannica con materiali di alta qualità.

Vivienne Westwood, all’asta il suo guardaroba: tutti i dettagli

Il direttore delle collezioni private di Christie’s, la più grande casa d’aste al mondo, Adrian Hume-Sayer, ha sottolineato che l’asta è una finestra sulla storia della moda, ma ciò che lo ha colpito maggiormente è il legame personale che Vivienne Westwood aveva con gli oggetti in vendita. Non a caso, la selezione degli abiti è stata fatta in collaborazione con Andreas Kronthaler, marito della stilista e attuale direttore creativo del brand. In linea con l’attivismo della stilista, l’intero ricavato dell’asta andrà alla Vivienne Westwood Foundation, insieme ad Amnesty International e Medici Senza Frontiere. Inoltre, delle carte da gioco realizzate nel 2017 con messaggi su temi come il cambiamento climatico e la sostenibilità saranno messe all’asta per sostenere l’associazione ambientalista Greenpeace, con un ricavato stimato tra le 30 e le 50mila sterline. L’asta si terrà sia dal vivo il 25 giugno a Londra che online dal 14 al 28 giugno. L’evento sarà corredato da una mostra gratuita aperta al pubblico presso la sede di Christie’s, in King Street, a Londra, intitolata Vivienne Westwood: The Personal Collection. Un’occasione davvero imperdibile per celebrare un’icona eterna della moda. Un talento straordinario che ha scritto la storia nel mondo della moda con il suo stile ribelle e anticonformista.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Le sneakers da donna colorate sono il trend 2024 | DonneMagazine.it

Chiara Ferragni torna su Instagram con il “vestito della vendetta” a Venezia: il prezzo | DonneMagazine.it