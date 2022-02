Routine di bellezza viso uomo: tutti gli step da seguire

Da un punto di vista estetico, in passato, non si è mai parlato di routine di bellezza per il viso dell’uomo.

Questo perché è stato sempre messa in secondo piano rispetto a quella femminile, pensando erroneamente che la pelle maschile non avesse bisogno di particolari cure, perché vista come una pelle molto più robusta e meno delicata.

FALSO!

Routine di bellezza per la cura del viso dell’uomo: cos’è?

La skincare è una parola composta di origine inglese che sottolinea l’importanza della cura della pelle del viso da compiere quotidianamente. Molto spesso, quando si parla di routine di bellezza la si associa immediatamente al mondo femminile ma chi lo ha detto che la skincare è solo per le donne?

Fortunatamente questo trend sta cambiando e sempre più uomini si stanno avvicinando a questo mondo.

Ebbene si, anche gli uomini hanno bisogno di farla perché anche loro, come noi, non sono immuni dalle impurità e dai segni del tempo.

Bisogna, però, dire che c’è una differenza di pelle tra quella delle donne e quella degli uomini, infatti quest’ultima è molto più sebacea e tende ad avere dei pori molto più dilatati che catturano impurità. Proprio per questo motivo la pelle maschile necessita di particolari trattamenti e prodotti pensati appositamente per loro! Scopriamo quali sono tutti i passaggi per avere un viso luminoso e sano!

Beauty routine maschile: ecco tutti gli step

Anche la beauty routine maschile è formata da una serie di passaggi da seguire:

Detersione : è un’azione di fondamentale importanza da compiere non solo al mattino ma anche la sera. Detergere il viso appena svegli servirà ad eliminare tutte le tossine che la pelle ha espulso durante la notte. Invece, detergere il viso prima di andare a dormire, servirà a rimuovere tutte le sostanze che si sono accumulate dall’esterno come il fumo e lo smog.

: è un’azione di fondamentale importanza da compiere non solo al mattino ma anche la sera. Detergere il viso appena svegli servirà ad eliminare tutte le tossine che la pelle ha espulso durante la notte. Invece, detergere il viso prima di andare a dormire, servirà a rimuovere tutte le sostanze che si sono accumulate dall’esterno come il fumo e lo smog. Scrub : il secondo passaggio da effettuare una volta a settimana è l’esfoliazione. Esfoliare la pelle con lo scrub permette di rimuovere i punti neri e favorisce il turnover cellulare.

: il secondo passaggio da effettuare una volta a settimana è l’esfoliazione. Esfoliare la pelle con lo scrub permette di rimuovere i punti neri e favorisce il turnover cellulare. Grooming: termine inglese che indica la cura della barba. Pulire la barba, modellarla e nutrirla è diventato un punto focale della beauty routine maschile. I prodotti che non possono mancare sono olii, balsami e dopobarba.

termine inglese che indica la cura della barba. Pulire la barba, modellarla e nutrirla è diventato un punto focale della beauty routine maschile. I prodotti che non possono mancare sono olii, balsami e dopobarba. Idratazione : centrale è l’idratazione anche questa mattina e sera, applicando delle creme o dei sieri anti-age che aiuteranno la pelle ad essere elastica.

: centrale è l’idratazione anche questa mattina e sera, applicando delle creme o dei sieri anti-age che aiuteranno la pelle ad essere elastica. Contorno occhi: utilizzare dei prodotti per il contorno occhi, serve per contrastare le occhiaie favorendo il microcircolo attenuando così il gonfiare.

utilizzare dei prodotti per il contorno occhi, serve per contrastare le occhiaie favorendo il microcircolo attenuando così il gonfiare. Protezione solare : utilizzare prodotti contenenti filtri protettivi (SPF) aiuta a prevenire i danni che derivano dall’esposizione solare.

: utilizzare prodotti contenenti filtri protettivi (SPF) aiuta a prevenire i danni che derivano dall’esposizione solare. Maschera viso: quest’ultimo step può essere facoltativo. Almeno due volte a settimana applicare una maschera viso che aiuti nell’idratazione più profonda.

Poiché sempre più uomini si preoccupano della loro pelle, sdoganiamo l’idea che la routine di bellezza sia prettamente femminile e perché no, un trattamento viso potrebbe essere il prossimo regalo per i nostri uomini!

