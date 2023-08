Rkomi ha una nuova fidanzata, chi è Havana Plevani?

Rkomi esce allo scoperto con la sua nuova fidanzata: chi è Havana Plevani, il suo nuovo amore? Scopriamo insieme com’è e che cosa fa nella vita la nuova fiamma del cantante diventato ormai famoso per il suo primo singolo “Insuperabile”.

Rkomi e la sua nuova fidanzata Havana Plevani: chi è la nuova fiamma del cantante rap?

Fa l’influencer, la modella sui social, e possiede anche un brand tutto suo: Havana Plevani è un vero vulcano di energia e vitalità. La ragazza, come si può ben notare dal suo profilo social, non è particolarmente nota o conosciuta. Infatti, su Instagram, il suo profilo ufficiale registra solamente 4000 followers. La ragazza lavora a Milano, come content creator, modella e anche stilista.

La coppia si frequenta da maggio, ma è uscita allo scoperto solo ora quando lei ha pubblicato alcuni scatti di una vacanza insieme a Minorca. Un amore nuovo quindi, che deve ancora fortificarsi e che sicuramente farà ancora parlare di sé.

Havana Plevani è castana, con lunghi capelli che porta pettinati con treccine dal sapore estivo. La sua carnagione è scura, fatta ancor più risaltare da una bella abbronzatura dorata (complice il sole delle Isole Baleari, dove è stata recentemente in vacanza col fidanzato). Completano il quadro due grandi ed espressivi occhi verde bosco.

Come attestato su Instagram, i due si godono giorni di relax e mare, lasciandosi alle spalle la solita routine di tutti i giorni. I ragazzi sono ripresi insieme anche in un video, e si baciano sulle labbra, spazzando via ogni dubbio sul loro rapporto d’amore.

Rkomi e la sua rapida ascesa al successo

Ma chi è veramente Rkomi? E come ha raggiunto questo dilagante successo?

Mirko Martorana, questo è il suo vero nome: Rkomi è nato a Milano il 19 aprile 1994. Il ragazzo, figlio di una famiglia come tante, è cresciuto nel quartiere popolare di Calvairate al quale ha dedicato il suo primo progetto musicale, pubblicato nel 2014.

Il primo successo importante, per Rkomi e per la sua musica, arriva nel 2017: esce infatti in quell’anno, l’album “Io in terra”, che sarà addirittura anticipato da tanti singoli davvero interessanti. In questo album, che ha come direttore artistico d’eccezione come Marracash, troveremo anche un bellissimo duetto tra i due rapper: in “Milano bachata” i due si cimentano anche con un testo speciale, un brano che ci fa ben comprendere lo stile di Rkomi. Il ragazzo infatti, possiede una capacità di scrittura nuova, più personale, e che sicuramente risulta fuori dagli schemi tradizionali del rap.

La stessa scrittura ricercata, la troviamo anche in un altro pezzo “Verme”, cantato in coppia con Noyz Narcos. Anche qui, il giovane rapper parla un linguaggio moderno mixato a vibes più classiche.

Nel 2022, Rkomi porta al Festival di Sanremo il suo singolo “Insuperabile”, tratto dall’album Taxi Driver. La canzone si è posizionata come una delle hit più ascoltate dell’estate 2022, e ancora oggi è un brano scelto e ascoltato su Spotify.

Ad oggi, sappiamo anche che Rkomi è stato invitato come giudice al Talent XFactor 2023.

Non ci resta che seguire le vicende e le avventure estive della splendida coppia Rkomi-Havana, e augurare loro di proseguire con i propri successi artistici e personali.