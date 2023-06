Ancora deve partire ma pare che le tensioni siano già all’ordine del giorno a X-Factor. Il talent musicale più famoso d’Italia sta sistemando i motori per la nuova edizione e già si parla di tensione, specialmente tra due giudici. Un botta e risposta di accuse direttamente sui social: che cosa è successo esattamente?

Tensione a X-Factor, dietro le quinte sorgono i primi problemi tra due giudici: cosa è successo?

X-Factor tornerà con una nuova e inedita edizione: nonostante manchi ancora del tempo, però, pare che tra un paio di giudici sia già nata una notevole tensione, con tanto di repliche social. Per l’edizione 2023, dietro il tavolo della giuria ci saranno: Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Fedez e Morgan, quest’ultimo in gran ritorno dopo molti anni di assenza dal talent. Ed è proprio tra gli ultimi due che pare essersi instaurata già della tensione, ancora prima dell’inizio del programma. Fedez e Morgan, quindi, si sarebbero battibeccati sui social media e il botta e risposta ha ovviamente fatto il giro del web.

Tutto avrebbe avuto inizio quando Fedez, riferendosi al ritorno a X-Factor del collega Morgan, avrebbe dichiarato: «Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato, perché non è mai stato così».

La frecciatina lanciata da Fedez è ovviamente stata accolta da Morgan che prontamente si è impegnato a rispondere a tono al collega. La risposta del cantante è arrivata direttamente sui social media, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram: «Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte».

La risposta di Morgan ha immediatamente fatto pensare che tra i due giudici non corra buon sangue e che siano evidenti molti strascichi del passato, probabilmente non ancora risolti.

In realtà, però, la tensione tra Fedez e Morgan non si è fermata e Morgan, dopo avere pubblicato una prima frecciatina in risposta al collega, ha deciso di aggiungere nuove dichiarazioni, dicendo di dovere imparare proprio da Fedez la puntualità e la sottomissione agli ordini e agli apparati burocratici.

Tra commenti social e battibecchi anche tra gli utenti, sembra proprio che il dietro le quinte di X-Factor 2023 sia già ricco di tensioni. Ora la domanda sorge spontanea: che cosa succederà durante il programma? Ne vedremo sicuramente delle belle.

Per chi non lo ricordasse, tra Fedez e Morgan c’erano già state diverse tensioni in passato e queste, evidentemente, si sono protratte negli anni. I due si erano spesso punzecchiati durante il corso del talent musicale ed erano anche volate parole piuttosto forti sia da una parte, sia dall’altra.

Con l’arrivo della nuova edizione del 2023, X-Factor ritroverà i due giudici di nuovo insieme a distanza di molti anni e il pubblico è già pronto a vivere nuove discussioni e nuove battute di provocazione. La tensione è già alta e il dietro le quinte del programma è già infuocato: non ci resta che attenderne l’inizio.