10 Perfume Influencer da seguire subito su TikTok

I profumi dono tornati di grande tendenza soprattutto per merito della Gen Z, infatti i giovani sotto i 25 anni amano acquistare fragranze, anzi, secondo il report pubblicato da Circadiana, i ragazzi della Generazione Z usano i profumi per migliorare il proprio umore almeno 3 giorni su 7 e acquistano profumi tre o quattro volte l’anno. A ispirare i giovani all’acquisto dei profumi ci pensano i Perfume Influencer che, soprattutto sul popolare social di TikTok, dispensano consigli su come trovare la fragranza perfetta per ognuno di noi o per un’occasione particolare. Ma vediamo adesso insieme quali sono i 10 Perfume Influencer da seguire subito su TikTok:

Jeremy Fragrance: con oltre 6,8M di follower il tedesco di 34 anni Jeremy è divenuto in poco tempo una vera celebrità per quanto riguarda i profumi. Tanti i video e i tutorial che potete trovare, inoltre Jeremy ha fondato anche il suo marchio, Fragrance One. Alex Perfume: Alessandro Malandruccolo ha già ben 1,2M di follower e, l’amore per i profumi, lo hanno portato a essere uno dei punti di riferimento sui social. Mona Monica Kattan: è la sorella della makeup artist Huda Kattan. Su TikTok condivide tutte le sue scoperte olfattive e ha già 473,5K di follower. Sssinister: Matilde Morri è una delle perfume influencer più riconosciute nel nostro Paese, ha 25 anni e riesce a trovare la profumazione giusta per ogni persona. Su TikTok ha già 707,9K di follower. Funmi Moner: ha 427,6K di follower, è di Dallas e nei suoi video mostra ad esempio come creare il perfetto kit di fragranze da viaggio, ma anche dove poter acquistare degli ottimi profumi low cost. Ijé: anche lei texana, ha 116,6K di follower e sul suo canale troverete le risposte a tutti i dubbi in fatto di profumi come per esempio capire se sono scaduti o meno. Black Girls Smell Good: Maiya Nicole propone contenuti molto originali, come ad esempio quali sono i profumi migliori per chi ha i capelli ricci. The Perfume Society: profilo seguito soprattutto su Instagram, si tratta di una organizzazione nata per scoprire cosa si cela dietro le note olfattive. 50ml: anche questo molto seguito su Instagram, è un negozio di Milano specializzato in profumeria di nicchia. Thierry Wasser: è il maestro profumiere svizzero, molto seguito su Instagram, il cui nome è legato principalmente a Guerlain.

Matilda Morri e il suo libro “Profumologia”

Tra le perfume influencer italiane abbiamo Matilda Morri, Sssinister, che ha anche scritto un libro “Profumologia – Conoscere il mondo dei profumi e scegliere la fragranza perfetta”. In questo libro Matilda spiega come fare per trovare la fragranza perfetta per noi e per chi amiamo e consiglia anche i profumi perfetti in base alla professione e al segno zodiacale. Da leggere per tutti coloro che amano i profumi.

