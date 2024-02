In molti hanno notato che i look della regina del pop, ovvero Taylor Swift, assomigliano molto a quelli della futura regina d’Inghilterra, ovvero Kate Middleton. Ma, come mai la cantante copia la Principessa? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Taylor Swift è nella ‘Kate Middleton Era’: perché copia la Principessa?

Sul red carpet dei Grammy Award 2024, in molti hanno notato quanto il look della regina del pop, la cantante statunitense Taylor Swift, assomigli molto a quello della Principessa del Galles, Kate Middleton. Il Principe William, si sa, stima molto la Swift, ma pare proprio che anche la cantante provi una certa ammirazione per la royal family britannica. Dopo aver appunto visto l’abito indossato da Taylor Swift sul red carpet dei Grammy, ovvero un long dress bianco firmato Schiapparelli, caratterizzato da spacco laterale, strascico e drappeggi, la sentenza sui social network è stata che “Taylor Swift è nella sua ‘Kate Middleton Era’. Infatti, la Principessa del Galles nonché futura regina d’Inghilterra, nel 2019 e nel 2023 ha indossato un vestito molto simile, firmato Alexander McQueen. Kate inoltre aveva anche dei guanti di velluto nero, così come anche la cantante. Secondo The Daily Express Taylor Swift è chiaramente una fan di Kate Middleton che, si sa, è davvero una regina di stile a livello mondiale.

Taylor Swift, un omaggio a Kate anche nella scelta dei gioielli?

Come abbiamo appena visto, pare proprio che la cantante statunitense Taylor Swift sia una fan della futura regina d’Inghilterra Kate Middleton. Un vestito indossato di recente dalla regina del pop è davvero molto simile nello stile a quello che aveva indossato la Principessa del Galles in occasioni passate. Il “Telegraph“, ha scovato inoltre un’altra similitudine tra le scelte di stile delle due donne. Durante la finale del Super Bowl, che si è svolta domenica 11 febbraio, Taylor Swift era presente sugli spalti per fare il tifo per il proprio fidanzato, che gioca per i Kansas City Chief, Travis Kelce. Taylor aveva al collo una collana di diamanti con il numero 87, che è proprio il numero di maglia di Kelce e che, evidentemente, ha portato fortuna, visto che sono stati proprio i Chief a vincere la finale. La collana in questione è della gioielleria Stephanie Gottlieb di New York. Ma, cosa c’entra con Kate Middleton? Ebbene in molti di voi magari lo sanno ma anche Kate ama utilizzare i gioielli per lanciare un messaggio o esprimere vicinanza e affetto. Oltre ai preziosi appartenuti a Lady D e alla Regina Elisabetta, per esprimere tutti il suo amore per i tre figli, George, Charlotte e Louis, la futura regina d’Inghilterra indossa spesso un collana di Daniella Draper, con incise sopra le iniziali dei bimbi. La collana è stata un tenero regalo del marito William. Insomma, pare proprio che Taylor sia davvero una fan di Kate Middleton.

