La supermodella Emily Ratajkowski ha avuto una brillante idea, ovvero quella di trasformare l’anello di fidanzamento ricevuto dall’ex marito in due anelli del divorzio. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Emily Ratajkowski rivoluziona l’anello di fidanzamento

A due anni dalla fine del matrimonio con il produttore cinematografico Sebastian Bear McClard, la supermodella Emily Ratajkowski ha avuto un’idea davvero brillante, ovvero quella si trasformare l’anello di fidanzamento in due anelli del divorzio. EmRata ha infatti deciso di non liberarsi dell’anello regalatole dall’ex marito ma di ricavarne due anelli preziosi, ribattezzati “divorce rings”. Quando una relazione importante finisce spesso non si sa cosa fare ad esempio dell’anello di fidanzamento, da un alto ce ne si vorrebbe liberare, dall’altro però no e così Emily ha avuto la brillante idea di trasformare questo anello in qualcos’altro, come simbolo della sua nuova vita. Per farlo la supermodella si è rivolta alla designer Alison Chemla che a Page Six Style , ha rivelato quanto segue: “l’idea alla base è sempre stata quella di prendere l’anello originale e rinominarlo per celebrare il nuovo capitolo della vita di Emily. Quando abbiamo realizzato il suo anello di fidanzamento originale, ha stabilito una nuova tendenza per gli anelli con due pietre, ed è simbolico smontare quell’anello e crearne uno nuovo.” Il risultato sono due anelli con fascia di oro bianco e diamanti incastonati, ognuno da più di tre carati. EmRata ha deciso di indossare uno dei due anelli al mignolo, mentre il secondo all’anulare. Chemla ha aggiunto, nel corso dell’intervista, che, proprio come nella separazione tra persone, anche le due pietre si sono separate e adesso Emily possiede due anelli che può indossare quanto desidera e che le ricordano la sua forza e la sua indipendenza. Insomma una svolta creativa davvero originale, che immaginiamo sarà copiata da altre caleb e non solo.

Emily Ratajkowski, la nuova vita dopo la fine del matrimonio

Come abbiamo appena visto, la supermodella americana Emily Ratajkowski ha avuto un’idea davvero brillante, ovvero trasformare l’anello di fidanzamento, ricevuto dall’ex marito Sebastian Bear McClard, in due anelli del divorzio. Un modo creativo e originale per dare una svolta alla propria vita, per dire addio al passato e pensare al futuro. EmRata ha postato la foto dei due “nuovi” anelli sul suo profilo ufficiale di Instagram, scatenando una marea di commenti, tra chi ha trovato super originale questa idea, chi ha già deciso di fare altrettanto e non sono inoltre mancati i tanti uomini che si sono proposti come nuovi fidanzati. Intervistata da Vogue, la Ratajkowski ha dichiarato che l’idea è arrivata leggendo un saggio dell’amica Stephanie Danler, che raccontava di come sua nonna possedesse un “anello a serpente”, ovvero composto da tutte le pietre dei suoi vari matrimoni. La supermodella ha così deciso di trasformare l’anello, come gesto simbolico per la sua nuova vita.

