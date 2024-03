Giulia De Lellis, il prossimo 20 marzo siederà dietro la cattedra dell’Università Bocconi di Milano. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Giulia De Lellis insegnerà alla Bocconi: è polemica

Giulia De Lellis, influencer con ben 5,3 milioni di follower su Instagram a breve siederà dietro una cattedra di una delle università più importanti di Milano, ovvero la Bocconi. L’imprenditrice 28enne è stata infatti invitata dall’università al fine di raccontare agli studenti del master in Fashion, Experience & Design Management, il suo percorso lavorativo. La lezione si terrà il prossimo 20 marzo. Giulia, che ancora non ha una laurea ma spera di poterla prendere, è stata intervistata dal Corriere della Sera, e ha parlato dell’esperienza che sta per vivere alla Bocconi. Queste le sue parole: “diventare un caso di studio alla Bocconi è un riconoscimento importante.” Giulia ha detto che per fare l’influencer seve preparazione, fantasia e anche una certa dose di fortuna, e che non basta mettersi davanti alla telecamera mentre ci si trucca, altrimenti ci sarebbero milioni di influencer di successo: “io ho un mio modo di comunicare: diretto, schietto. Non è che faccio un post e guadagno: penso ai claim, al set, decido come fare le foto, la musica. I dettagli fanno parecchio.” Alla notizia che Giulia De Lellis terrà una lezione alla Bocconi, sul web è scoppiata la polemica, in quanto secondo diverse persone non è la persona adatta per sedersi alla cattedra di una delle università più prestigiose che ci sono in Italia. Secondo i più era meglio che a tenere le lezioni siano professionisti altamente formati, senza ovviamente nulla togliere alla De Lellis, alla quale sicuramente vanno i meriti di aver creato una azienda di successo a soli 28 anni. Vedremo come andrà la lezione che, vi ricordo, si terrà il prossimo 20 marzo ed è riservata agli studenti del master in Fashion, Experience & Design Management.

Giulia De Lellis, il successo

Lasciando perdere per un attimo la polemica circa la lezione che Giulia De Lellis terrà la prossima settimana alla Bocconi di Milano, non si può non dare merito alla ragazza di essere riuscita, in breve tempo, a ottenere successo e ad avere una azienda sotto il suo nome a soli 28 anni. Ecco cosa ha raccontato al Corriere della Sera sull’inizio della sua carriera: “facevo la commessa in un negozio di abbigliamento a Pomezia: 1.200 euro al mese. Quando sono arrivati i primi contratti grazie ai social quasi mi vergognavo: con un pacchetto di post potevo andare oltre quanto prendevo stando in negozio un mese intero” Giulia ha detto che così ha cominciato a mettere da parte i risparmi al fine di utilizzarli per creare qualcosa di suo. Così alla fine è nata Audrer. Sempre nel corso dell’intervista la De Lellis ha anche detto che nel fare l’influencer la chiarezza è fondamentale, soprattutto quando si fa pubblicità e beneficenza.

