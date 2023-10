Victoria Beckham ha lanciato un nuovo profumo, anzi ben tre fragranze, destinate ad ottenere un grande successo. La moglie di David Beckham ha creato dei profumi biografici, ispirati a tre momenti importanti.

Questo è il nuovo profumo di Victoria Beckham e dovresti averlo anche tu

Quando si dice “tempismo perfetto”. Victoria Beckham ha deciso di far uscire il suo nuovo profumo in contemporanea con l’uscita della miniserie Netflix, Beckham, che racconta come suo marito David sia passato dalle umili origini della classe operaia ad essere una star mondiale. Forse l’ex Posh Spice non voleva essere messa troppo nell’ombra e ha colto l’attimo per lanciare la sua nuova linea di profumi, che è davvero molto particolare. La collezione di fragranze firmata Victoria Beckham, oggi business woman di grande successo nel mondo della moda e del beauty, è stata presentata ufficialmente tramite Instagram. Si tratta di una collezione composta da tre profumi creati da Jerome Epinette, ispirati ai momenti importanti della biografia di Victoria Beckham. I profumi si chiamano Portofino ’97, Suite 302 e San Ysidro Drive. Sono profumi davvero molto raffinati e femminili, in cui si sente il tocco magico dell’ex Posh Spice.

Victoria Beckham, i profumi biografici: tutti i dettagli

Ogni profumo distilla le note che la famosa stilista associa ad alcuni momenti della sua vita, che è stata documentata anche dalla docuserie Beckham, uscita su Netflix. Ma entriamo nel dettaglio di ciascun profumo. San Ysidro Drive è una fragranza fresca ed energizzante, che prende il nome dalla strada di Beverly Hills in cui si è trasferita la famiglia Beckham nel 2007. “È stato un periodo di guarigione. Mi ricorda Malibu e le escursioni e il surf con i bambini. La vita che avevamo lì” ha raccontato Victoria Beckham, spiegando questo profumo. Suite 302, è un nome ispirato ad una suite d’albergo ideale a Parigi. Il profumo evoca i viaggi nella capitale francese con il marito David, nei primi anni 2000. “Ricordo che indossavo un basco leopardato con una minigonna di pizzo viola uscendo dal Ritz, inseguita dai paparazzi” ha raccontato l’ex Posh Spice. “Era opulento. Era affascinante” ha rivelato. Il corteggiamento tra David e Victoria è raccontato con la fragranza euforica Portofino ’97. Solo dopo tre mesi i due avevano prenotato una camera all’hotel Splendido, famoso albergo ligure in cima ad una scogliera. “Ricordo David sdraiato sul letto e ho aperto le porte che si affacciavano sul mare, ed era così mozzafiato. Non avevo mai sperimentato nulla di simile prima. Non lo dimenticherò mai e poi mai” ha raccontato Victoria, con un sorriso malizioso. “Era molto sexy” ha aggiunto. Un viaggio nella memoria di Victoria Beckham, tra momenti magici vissuti con il marito David, racchiusi in queste fragranze assolutamente da non perdere, che potrebbero scatenare sensazioni magiche e rievocare vecchi ricordi anche alle donne che decideranno di acquistarli.

