Nel punto catenella, uno dei principali del ricamo, il filo esegue dei cappi che si incastrano, formando una piccola catena. Ecco come farlo.

Per le donne che si cimentano con l’arte del ricamo, non ci sono punti che abbiano segreti; ma un particolare punto che può essere eseguito senza troppe difficoltà anche da chi è alle prime armi, e non ha troppa dimestichezza con ago e filo, è il cosiddetto punto catenella.

Come fare il punto catenella: l’arte del ricamo

Il punto catenella prende il suo nome dal fatto che, in effetti, il filo esegue dei piccoli cappi che si incastrano l’uno nell’altro, formando una sorta di piccola catena. Si può usare per fare dei disegni sui vestiti dei bambini, su cuscini o fazzoletti. Volendo, si può eseguire anche usando l’uncinetto.

Spiegazione semplice e veloce

Con l’ago, si fa così: si porta l’ago verso il tessuto, tenendo il filo sollevato con il pollice sinistro. L’ago deve essere infilato e fatto fuoriuscire sempre dal dritto della stoffa; poi lo si infila nuovamente, usando il punto di uscita. Il filo deve continuare ad essere tenuto sollevato, prendendo al suo interno una piccola porzione di tessuto, e poi venire stretto con l’ago. Si procede sempre nello stesso modo, riprendendo i punti precedenti.

Quale cotone utilizzare

A seconda del risultato che volete ottenere, più spesso o meno, il cotone da utilizzare varia: infatti per un ricamo pieno si può utilizzare il cotone mulinè a più fili, utilizzandone 2/3 per volta, oppure si può usare il cotone perlè, indicato per un ricamo più sottile e preciso.

LEGGI ANCHE: