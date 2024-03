Chiara Ferragni è stata ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”. Il conduttore, a un certo punto, ha paragonato l’influencer a Oppenheimer, come mai? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Chiara Ferragni, perché Fazio l’ha paragonata a Oppenheimer?

Ieri sera, 3 marzo 2024, Chiara Ferragni è stata ospite di Fabio Fazio al programma televisivo “Che Tempo Che Fa“. A inizio trasmissione, il conduttore ha paragonato l’imprenditrice e influencer al noto fisico americano Oppenheimer, che ha inventato la bomba atomica. Ecco cosa ha detto Fazio: “tu sei come Oppenheimer che ha inventato la bomba atomica e non poteva non sapere che non è una cosa pericolosa.” Ma, come mai questo paragone? Il paragone è dovuto all’esplosività di ciò che la Ferragni è riuscita a creare, arrivando ad avere 30milioni di follower e costruendo quindi una storia social che non ha eguali e che non poteva non essere preparata a ciò che è successo. Ecco cosa ha risposto la Ferragni: “I social li conosco bene, ci sto da quando avevo 15 anni. Quando va tutto bene ti senti invincibile, ma a volte ti senti anche accerchiato. E’ stato molto difficile per me negli ultimi tre mesi. Lo spartiacque tra il ‘prima’ e il ‘dopo’ è stato quel 15 dicembre 2023 quando è arrivata la sentenza. Pensavo di aver fatto beneficenza in buona fede e se qualcuno ha frainteso evidentemente le cose potevano essere fatte meglio.” Chiara parla poi della vicenda Balocco: “in fase contrattuale abbiamo chiesto noi venisse fatta questa donazione. Io non sono totalmente d’accordo che la beneficenza vada fatta solo in maniera privata, credo che se raccontata possa raccontare anche fenomeni di emulazione. La comunicazione poteva essere fata meglio. Se c’è stato un fraintendimento a me dispiace, se qualcuno ha capito così c’è stato un errore. A me darei il consiglio di non provare a essere perfetta. Tutti sbagliamo, commettiamo errori. Adesso c’è una normativa più chiara, quando ho fatto quel video ero terrorizzata dall’idea che si potesse pensare ci fosse malafede. Mi ero anche truccata, mentre qualcuno ha pensato non lo fossi analizzando il video e le scelte estetiche. Non voglio più trovarmi in situazioni simili in futuro, era meglio tenere separate le due cose.”

Chiara Ferragni ammette la crisi con Fedez

Sempre nel corso dell’intervista a Chiara Ferragni da parte di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa“, l’imprenditrice ha parlato anche del rapporto con il marito, il rapper Fedez, confermando le voci di una crisi tra i due: “siamo stati una coppia molto social. Federico era molto simile a me in questo modo di raccontarsi, incontrandoci la cosa è scoppiata. Abbiamo rinunciato entrambi alla privacy, ci andava di fare così e penso che continuerà a farlo. Con Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che da un giorno all’altro chiudiamo i ponti. E’ un periodo di crisi come ne abbiamo avuti anche in passato, questa è una crisi un pò più forte.”

