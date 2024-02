Su TikTok è divenuto virale il double glossing, ovvero la tecnica labbra con brillantini. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Double Glossing, la tecnica labbra con brillantini spopola su TikTok

Sul popolare social di TikTok sta letteralmente spopolando una nuova tecnica per avere labbra super lucide dal nome double glossing. Questa particolare tecnica prevede l’utilizzo prima del lip oil e poi del lip gloss, per un risultato davvero strabiliante. Su TikTok sono davvero tantissimi i video pubblicati che mostrano come fare per fare il double glossing e rendere così le nostra labbra super luccicanti. A “promuovere” la tecnica del double glossing è la cantante Rihanna, per avere labbra non solo lucide come non mai ma anche voluminose, senza dover ricorrere al filler. Come abbiamo detto in precedenza, per realizzare il double glossing servono due cose: un lip oli e un lip gloss. Nel 2024 la brillantezza è tutto, non a caso in fatto di abbigliamento paillettes e lurex sono al top delle tendenze, l’oro e l’argento sono i colori che vanno per la maggiore e quindi anche in fatto di make up si va verso questa direzione. Le labbra super brillanti sono quindi la tendenza di questo 2024, da copiare subito. Adesso vedremo insieme i prodotti da acquistare per realizzare un perfetto double glossing.

Double Glossing: i prodotti da acquistare

Come abbiamo appena visto, sul popolare social di TikTok sta letteralmente spopolando una nuova tecnica per rendere le nostre labbra super lucide. Questa tecnica si chiama double glossing e prevede l’utilizzo insieme di un lip oil e di un lip gloss. Tra le promotrici di questa tecnica troviamo la nota cantante statunitense Rihanna. Se non vedete l’ora di provare anche voi questa nuova tecnica labbra, ecco per voi i prodotti che potete acquistare:

Fenty Skin – Cherry Treat Olio per labbra secche : al fine di rendere le nostra labbra perfette esse devono essere idratate al meglio. Per farlo potete optare per quest’olio, che idrata, nutre e protegge. Lo trovate su Sephora al costo di 23,90 euro.

: al fine di rendere le nostra labbra perfette esse devono essere idratate al meglio. Per farlo potete optare per quest’olio, che idrata, nutre e protegge. Lo trovate su Sephora al costo di 23,90 euro. Fenty Beauty – Gloss Bomb Universal Lip Luminizer : questo lucidalabbra è rimpolpante e rende le labbra super luminose. Potete trovarlo su Sephora al costo di 22, 90 euro.

: questo lucidalabbra è rimpolpante e rende le labbra super luminose. Potete trovarlo su Sephora al costo di 22, 90 euro. Gisou – Honey Infused Golden Shimmer Glow Lip Oil : questo olio per labbra è idratante, luccicante e super illuminante. Lo potete trovare su Sephora al costo di 28,00 euro.

: questo olio per labbra è idratante, luccicante e super illuminante. Lo potete trovare su Sephora al costo di 28,00 euro. Bottega Verde – Baci Baci Fiori di Gloss: gloss ultra glossy per dare luce estrema alle labbra. Lo trovate su Bottega Verde al costo di 10,99 euro.

gloss ultra glossy per dare luce estrema alle labbra. Lo trovate su Bottega Verde al costo di 10,99 euro. Kiko Milano – Nourishing Lip Oil : idrata, nutre e rende le labbra super morbide. Lo trovate su Kiko Cosmetics al costo di 7,99 euro.

: idrata, nutre e rende le labbra super morbide. Lo trovate su Kiko Cosmetics al costo di 7,99 euro. Kiko Milano – 3d Hydra Lipgloss: lucidalabbra effetto 3d per un risultato brillante. Lo trovate su Kiko Cosmetics al costo di 9,99 euro.

