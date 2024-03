Chi ha vinto il Grande Fratello 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Chi è il vincitore del Grande Fratello 2024? Meritava di vincere?

Dopo 197 giorni si è conclusa la 17esima edizione del Grande Fratello. A trionfare è stata Perla Vatiero con il 55 % dei voti. L’ex concorrente di “Temptation Island” si è aggiudicata il montepremi di 100mila euro, la cui metà sarà devoluta in beneficenza a un associazione benefica da lei scelta. “Grazie a tutti, non ci credo“, è stato il primo commento di Perla. La 26enne campana ha battuto la grande favorita per la vittoria finale, ovvero Beatrice Luzzi, che è arrivata al secondo posto. Una fetta di pubblico non ha apprezzato la vittoria di Perla, in quanto sperava che a vincere il reality fosse la Luzzi. Ecco cosa ha detto su Instagram ad esempio Cristina Plevani, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello: “premetto che l’ho visto solo grazie ai link dei social. Ma la vincitrice di questa edizione è Beatrice. Donna che ha tenuto in piedi il reality, le dinamiche ruotavano intorno a lei, donna dalla dialettica impeccabile. Peccato che abbia vissuto con persone con le quali interagire non era per nulla semplice: spessore zero. Forse Varrese, nel bene e nel male. Nel premio è forse incluso uno Zanichelli?” Questo invece il commento di Daniela Martani, protagonista della nona edizione del reality: “ha vinto l’ignoranza, il trash, la cafonaggine. Un paese che mette sul podio una caciottara che neanche sa coniugare i verbi è un paese culturalmente morto.” Insomma per molti la vincitrice di questa edizione è in realtà Beatrice Luzzi che, vi ricordo, si è classificata al secondo posto.

Grande Fratello 2024: cosa è successo nella puntata finale?

Come abbiamo appena visto, a vincere la 17esima edizione del Grande Fratello è stata con il 55 % dei voti Perla Vatiero. Nel corso della puntata finale del reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici come opinionista, i vari concorrenti hanno potuto rivivere tutti i momento più belli che hanno vissuto nella Casa, prima di procedere con le eliminazioni. Il primo televoto ha visto l’eliminazione di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, si è salvata invece Letizia Petris. Dopo di che ci sono state le sorprese a Varrese, che ha visto la ex e la figlia, a Beatrice che ha visto il suo ex e i figli e a Rosy Chin. Nel corso del secondo televoto è stato Varrese ad abbandonare la casa dicendo “Ho vinto comunque“. Perla nel tugurio ha visto Mirko mentre la Tagli ha parlato con la madre. Dopo di che ci sono state le eliminazioni di Simona Tagli, Rosy Chin e Letizia Petris. Nella casa sono rimaste solo Perla e Beatrice Luzzi. Come detto a vincere questa edizione è stata Perla Vatiero con il 55 % dei voti.

