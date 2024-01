L’attrice Nicole Kidman ha raccontato come è stata la notte in cui ha vinto il suo primo Premio Oscar, nel 2003. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto l’attrice australiana.

Nicole Kidman, incubo Oscar 2003: “Così ho capito che Tom non era l’uomo per me”

Nicole Kidman è una delle attrici più note a amate al mondo. Nel suo libro “50 Oscar Nights“, l’attrice australiana ha raccontato come ha vissuto la notte in cui ha vinto il Premio Oscar come miglior attrice, nel 2003. Nicole ha vinto l’Oscar per la sua interpretazione di Virginia Woolf nel film “The Hours“, diretto da Stephen Daldry e basato sul romando di Michael Cunningham. Nicole ha rivelato che, nella camera del suo hotel, ha capito che Tom Cruise non era l’amore della sua vita, non era l’uomo per lei. Queste le parole di Nicole contenute nel libro e pubblicate dal Daily Mail: “dopo la vittoria del mio primo Premio Oscar sono andata in hotel e ho ordinato del cibo da asporto e l’ho mangiato sul pavimento del Beverly Hills Hotel. Mi sono letteralmente seduta sul pavimento dell’hotel mangiando patatine fritte e un hamburger e sono andata a letto prima di mezzanotte. E’ stato allora che l’ho capito: io avevo bisogno di un amore nella mia vita. E non era mio marito. Se mai vincessi di nuovo, ve lo dico, starei fuori per 24 ore. Non sono mai stata una ragazza che ama far festa, quindi stavo per saltare la festa di Vanity Fair che si tiene dopo la premiazione degli Oscar e tutti mi hanno detto: ‘Devi andare, devi passeggiare tra gli invitati portando il tuo Academy Award e mostrarlo in giro.’ Allora sono letteralmente entrata nella location, l’ho portato in giro. Ero completamente sopraffatta, emotiva, tremante e non mi è piaciuto. Mi sono quasi scusata, il che è così stupido. Vorrei essermi goduta di più quel momento.”

Le lacrime versate da Nicole Kidman sul palco degli Oscar erano quindi molto di più dell’emozione del momento, lei ha cercato di scherzarci su ma in realtà l’attrice voleva solamente tornarsene a casa.

Nicole Kidman e Tom Cruise: la storia d’amore

Nicole Kidman ha rivelato, all’interno del suo libro “50 Oscar Nights” di aver capito che Tom Cruise non era l’uomo che voleva accanto a sé per il resto della sua vita dopo la vittoria del suo primo Premio Oscar, nel 2003. Lei e Tom si sono incontrati nel 1989 sul set di “Giorni di tuono” e, nel 1990, sono convolati a nozze. Nonostante abbiano cercato di mantenere privata il più possibile la loro relazione, Nicole ha dichiarato che in realtà era come vivere in una bolla e che dipendevano troppo l’uno dall’altra. La coppia ha adottato due figli, Isabelle Jane e Connor Anthony. Nel 2001 il loro matrimonio giunge al capolinea. I motivi della fine della storia non sono mai stati resi pubblici.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Antonella Clerici e il compagno Vittorio Garrone: i retroscena sulla relazione

Che stupida, Ilary Blasi pubblica il suo primo libro: “Tutta la verità su Totti”