Antonella Clerici da molti anni ha una relazione con Vittorio Garrone. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sul rapporto tra i due.

Antonella Clerici e il compagno Vittorio: i retroscena sulla relazione

La conduttrice televisiva Antonella Clerici da diversi anni ha una relazione con Vittorio Garrone, imprenditore genovese di tre anni più giovane di lei. Dopo la fine della relazione con Eddy Martens, padre di sua figlia, Maelle, Antonella pare proprio aver trovato al felicità accanto a Vittorio. La coppia ha trascorso le vacanze di Natale in montagna, per l’esattezza a Cervinia, insieme ai rispettivi figli. Antonella e Vittorio sono stati fotografati durante la vacanza dai paparazzi di Chi, mentre facevano una passeggiata sulla pista di sci di fondo e dimostrandosi molto affiatati. I due stanno insieme dal 2016, queste le parole di Antonella Clerici sul loro rapporto: “Vittorio me lo ha mandato mia madre dal cielo, devono esserci incontrati lei e il padre di Vittorio e hanno investito un’amica comune, la nostra dietologa, del compito di farci conoscere. Siamo uno lo specchio dell’altra, non era scontato incontrarci quando non eravamo più ragazzini. Io avevo 52 anni e volevo un’altra chance.” Queste invece le parole di Vittorio Garrone: “il nostro segreto è che è stato uno di quegli incontri che capitano una volta su un miliardo. Giunto in una età in cui, almeno, devi sapere quello che non vuoi dalla vita. L’ho corteggiata per tre mesi con lettere d’amore profumate e cose di altri tempi, avevo paura di non essere alla sua altezza. Quando ci siamo conosciuti mi ha detto: ‘Sei simpatico’ e ho capito che avrei dovuto essere me stesso, senza strategie. Avevo soltanto paura che, a un certo punto, mi dicesse ‘ti preferisco come amico’.”

Antonella Clerici e Vittorio Garrone: pronti per il matrimonio?

Antonella Clerici e Vittorio Garrone sembrano una coppia molto unita, tanto che in molti ipotizzano che spesso i due convoleranno a nozze. Per il momento sono solamente delle indiscrezioni, queste le parole di Antonella Clerici che ha dichiarato di non avere segreti con i suoi fan: “con la mia sincerità non potrei nascondervelo anche perché non vedrei il mistero. Ho fatto un patto con il pubblico, sapete tutto di me, non è che io decida di parlare solo quando mi fa comodo.” Staremo a vedere se Antonella e Vittorio si sposeranno davvero, quello che è certo è che la Clerici sembra molto felice, dopo al rottura con Eddy Mertens, che l’aveva tradita. In una intervista a Oggi, la Clerici aveva detto che non è mai troppo tardi per la felicità: “Michelle Yeoh agli Oscar ha detto: ‘non permettete a nessuno di dirvi che non siete più nella vostra età dell’oro.’ Non solo lo condivido, ma aggiungo: ‘non pensatelo nemmeno voi. Mai. La vita ha più fantasia di noi e sa sorprenderci, perché smettere di sognare? A 52 anni, dopo l’addio travagliato con Eddy e due matrimoni finiti, non avrei mai immaginato di innamorarmi e di essere così felice.”

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: tutta la verità sul flirt clandestino

Clizia Incorvaia: è arrivata la proposta di matrimonio da parte di Paolo Ciavarro