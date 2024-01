Dopo il successo del docu-film su Netflix, “Unica“, Ilary Blasi arriva in libreria con il suo primo libro, “Che Stupida. La mia verità”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di cosa parla questo libro.

Ilary Blasi pubblica il suo primo libro: “Tutta la verità su Totti”

Dopo l’uscita del docu-film su Netflix, “Unica“, in cui Ilary parlava della fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma Francesco Totti, ecco che la showgirl romana è pronta a sbarcare anche in libreria, con il suo primo libro dal titolo “Che stupida. La mia verità“. Il libro uscirà il prossimo 30 gennaio, è edito da Mondadori e seguirà lo storytelling del documentario, ovvero la sua verità circa la fine del matrimonio con Francesco Totti. Si parlerà dei messaggi scoperti del marito, a Noemi Bocchi, ai Rolex rubati fino a quello che Ilary definisce come un “finale inatteso”. Ma ecco che la stessa conduttrice ha voluto presentare sul proprio profilo di Instagram il suo primo libro: “gli amici mi chiamano ‘Ice Princess”, la principessa di ghiaccio. E non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni. Le vivo fino in fondo, sia chiaro. La felicità, la tristezza, l’entusiasmo, la nostalgia, il dolore, lascio che mi riempiano, tuttavia salvaguardo il ponte di comando della nave: quello spazio deve rimanere sgombro per l’azione, in caso di imprevisti. Avevo l’impressione che una marea oscura si stesse allargando dentro di me e arrivasse a lambire il ponte. Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì. ‘Che stupida’ è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso.”

“Che Stupida”, il primo libro di Ilary Blasi

Come abbiamo appena visto, il prossimo 30 gennaio 2024 uscirà in tutte le librerie il primo libro di Ilary Blasi dal titolo “Che stupida. la mia verità“. In questa autobiografia Ilary racconterà la sua verità riguardo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Come incipit del libro si legge: “ai primi di novembre mi addormentai tra le braccia di Francesco, la mattina dopo mi svegliai con uno che gli assomigliava molto, ma non era lui. Schivo, distante, assente, in cerca di pretesti per uscire: una cena con gli amici, una partita a carte o a calcetto, il padel…” Ecco invece la trama del primo libro di Ilary Blasi: “in queste pagine intense e sincere, Ilary Blasi si mette a nudo raccontando ombre e luci della sua favola d’amore.” La storia tra Ilary e Totti ha fatto sognare milioni di italiani, poi sono arrivati i figli, Cristian, Chanel e Isabel, fino ad arrivare a quando Totti ha detto addio al calcio che ha finito per allontanare la coppia: “sono stati dodici mesi orribili, ma anche intensi, in cui ho scoperto me stessa, le mie risorse. Sono sopravvissuta ma non solo: sono ancora in piedi”, ha dichiarato la Blasi. Il 30 gennaio uscirà quindi “Che Stupida“, libro destinato a scalare le classifiche.

