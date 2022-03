Nuovo scontro a La Pupa e il Secchione Show. Protagonisti, ancora una volta, sono stati Mila Suarez, Soleil Sorge e Federico Fashion Style. La concorrente si è scagliata contro i due giudici e si è detta pronta ad incrociare le braccia, sottraendosi a tutte le prossime prove.

Mila Suarez ha accettato di partecipare a La Pupa e il Secchione Show per far parlare di sé, questo è chiaro anche ad un bambino. Ed è per questo che, restando in linea con tale proposito, si è scagliata ancora una volta contro Soleil Sorge e Federico Fashion Style. L’ex fidanzata di Alex Belli si è infuriata perché i giudici si sono permessi di darle voti bassi. La Suarez, rivolgendosi all’influencer italo americana, ha tuonato:

“Io non accetto il voto di Soleil. No non accetto un giudice che dà zero in questo modo. Tra noi c’è una cosa personale e lei dovrebbe lasciarla fuori dal programma! Darmi zero non ha senso perché è come se non avessi fatto nulla. Zero è non fare niente allora se la prossima volta non partecipo è lo stesso. La prossima volta non farò niente e e voi non motivate i voti. il giudice è una cosa serie e dovete saperlo fare. Ok che siete qui per giudicare, ma dovete farlo in maniera giusta e anche oggettiva il più possibile. Qui invece date zero come se uno non avesse fatto la prova”.