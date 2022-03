Quanto guagna Soleil Sorge come opinionista de La Pupa e il Secchione? L’ex Vippona, stando ad alcune indiscrezioni, al termine di questa esperienza televisiva porterà a casa un bel gruzzoletto. Questo, ovviamente, si sommerà alle sponsorizzazioni che, nel frattempo, avrà guadagnato.

La Pupa e il Secchione: quanto guadagna Soleil?

Dopo il GF Vip, dove ha sfiorato la vincita per un pelo, Soleil Sorge si è ritrovata catapultata a La Pupa e il Secchione Show. L’influencer italo-americana è stata fortemente voluta da Barbara D’Urso, che l’aveva ingaggiata ancor prima che finisse il reality più spiato d’Italia. Soleil, che è stata spesso opinionista dei suoi salottini, non si è lasciata sfuggire la proposta e, in un lampo, si è ritrovata accanto a Federico Fashion Style e Antonella Elia.

Così, all’indomani della finalissima del GF Vip, la Sorge ha vestito i panni di giurata. A questo punto, la domanda dei fan è nata spontanea: quanto guadagna a La Pupa e il Secchione Show?

Il cachet di Soleil è importante

Stando ad alcune indiscrezioni del web, Soleil guadagna tra i 5 e i 7 mila euro a puntata. Considerando che le dirette de La Pupa e il Secchione Show sono otto, al termine del programma la Sorge avrà incassato tra i 40 e i 56 mila euro.

E’ bene sottolineare che questa cifra è approssimativa, visto che l’influencer non ha mai rivelato il cachet che le ha proposto la D’Urso.

La Pupa e il Secchione: quanto guadagnano i concorrenti?

Mentre Soleil dovrebbe guadagnare tra i 5 e i 7 mila euro a puntata, il cachet dei concorrenti è un po’ diverso. Secondo le indiscrezioni, le pupe e i secchioni incassano 2 mila euro in gettoni d’oro per ogni settimana di permanenza in villa. La coppia che vince il programma, invece, avrà diritto ad un montepremi di 20 mila euro. Una cifra bassa se messa a confronto con la vincita del GF Vip o dell’Isola dei Famosi, dove la somma finale è pari a 100 mila euro, di cui il 50% va devoluto in beneficenza.