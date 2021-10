Con il suo look non passa certo inosservato. Federico Fashion Style è un parrucchiere, influencer e un vero guru glamour. Oltre ai tanti saloni di bellezza è presente in alcuni programmi tv di successo, sempre con una buona dose di glitter e paillettes.

Chi è Federico Fashion Style

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è uno dei parrucchieri più famosi d’Italia. Nato ad Anzio, in provincia di Roma, nel 1989, è un hair stylist di successo e, gran parte di esso, è arrivato proprio grazie ai suoi tanti scatti social dove lo vediamo con le sue amiche vip. Ovviamente, la notorietà non è legata solamente a dei selfie con amiche famose, come Valeria Marini o Giulia de Lellis.

Federico Fashion Style diviene noto grazie alla sua bravura e alla capacità di realizzare il volere di tutte le sue clienti.

Inizia a lavorare già all’età di 13 anni nella bottega di un caro amico di suo padre. L’amico di famiglia si accorge fin da subito di quanto lui sia talentuoso: il semplice lavaggio dei capelli gli va stretto. È proprio quello il punto di partenza della formazione di un parrucchiere.

Carriera e il “Salone delle Meraviglie”

Già a 18 anni è un parrucchiere esperto e riesce a gestire un salone completamente da solo. Il suo obiettivo però è aprire un salone tutto suo ad Anzio, e ben presto riesce nel suo intento. Ma non si ferma: ne aprirà anche uno a Milano ed uno in Sardegna. La sua carriera, da questo momento in poi, è in completa ascesa. Le aperture dei nuovi centri si susseguono: arriva a Piazza di Spagna a Roma e in altre zone della capitale per poi puntare anche su Napoli.

Con ormai un impero così vasto anche il piccolo schermo inizia ad interessarsi a Federico. Nel 2019, infatti, Real Time lo scrittura per un programma tutto suo: Il Salone delle Meraviglie. Nel corso delle puntate le telecamere lo riprendono all’interno del suo salone mostrando il suo mondo e le tecniche di lavoro che lo contraddistinguono: la tintura a base di Nutella ed il trattamento “Fly to Sky”, trattamenti da lui inventati.

Altra svolta televisiva arriva nel 2021 quando, la stessa emittente televisiva lo chiama per girare l’Italia a bordo del suo Beauty Bus. Con il suo scintillante bus gira l’Italia e i suoi borghi dove, in ognuno di esso sceglie una fortunata che potrà farsi coccolare da Federico Fashion Style.

Sempre nel 2021 è fra i concorrenti del programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle, in coppia con Anastasia Kuzmina.

Vita privata

Federico Fashion Style ha una compagna di nome Letizia, una ex studentessa dell’Istituto di Moda Colonna-Gatti di Nettuno. Sebbene su di lei non si abbiano molte informazioni è risaputo che possiede un negozio online nel quale vende abbigliamento scintillante sulla falsa riga del compagno.

I due sono diventati genitori nel 2017 con la nascita della loro bellissima bambina di nome Sophie Maelle. Federico dichiara di lavorare anche 15 ore al giorno e lo fa, oltre per la passione che nutre verso il suo lavoro, anche per dare una sicurezza economica al futuro di sua figlia.