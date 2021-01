La pandemia ha piegato molti settori, tra questi anche quello dei matrimoni. Sono state moltissime le coppie che hanno dovuto rinviare le nozze al 2021, sperando in un anno migliore. Tra queste coppie, anche moltissimi vip si sono visti costretti a spostare la data del grande giorno almeno di un anno.

Dopo le prime importanti ondate di contagi però, si cerca di tornare alla normalità per quanto possibile, e con qualche precauzione in più, anche per quanto riguarda gli sposalizi. Chi sono quindi i famosi e i famosissimi che si diranno “sì” nel 2021?

Matrimoni vip 2021: le star internazionali

Ad un certo punto in una coppia, arriva il momento in cui si sente il bisogno di fare quel passo in più.

Purtroppo però non sempre è possibile prevedere gli eventi esterni che potrebbero ostacolare il grande giorno. Così è stato per chi nel 2020 aspettava il proprio momento per suggellare con una importantissima promessa, la propria relazione.

Ma se vogliamo guardare il lato positivo, il 2020 è stato anche una grande prova d’amore per le coppie che in qualche modo sono riuscite a resistere alle difficoltà del periodo, per realizzare il proprio sogno di fiori d’arancio.

Ecco i vip che si sposeranno nel 2021.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez

L’amatissima cantante ed imprenditrice JLo e l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez hanno iniziato la loro relazione nel 2017. Lui le ha chiesto di sposarlo nel 2019, regalandole un anello da 4,5 milioni di dollari. A causa della pandemia da Coronavirus però, la coppia si è vista costretta a rinviare le nozze, ma in un’intervista la cantante e ballerina ha confessato che nonostante un primo momento di sconforto, la ha scelto di dare fiducia alla propria Fede in Dio, convinta che le cose andranno per il meglio.

Robert Pattinson e Suki Waterhouse

Da una parte è stato un anno fortunato per Robert Pattinson. L’attore si è visto nel cast di Tenet, film diretto da Christopher Nolan uscito, a fatica, nel 2020 e protagonista del Batman di Matt Reeves che, dopo i continui rinvii, uscirà nel 2022. Anche per quanto riguarda la vita sentimentale, Pattinson sembra avere il cuore impegnato. Da due anni infatti, è fidanzato con la supermodel Sukie Waterhouse. Tutti questi successi sul lavoro e in amore però, sono stati ostacolati dalla pandemia. Pare infatti che durante le riprese di Batman, l’attore sia stato positivo dal Coronavirus, che ha anche costretto la coppia a rinviare le nozze.

Orlando Bloom e Katy Perry

L’attore e la cantautrice statunitense sono insieme da più di 4 anni e la scorsa estate i due sono diventati anche genitori di una bambina. La coppia ha però dovuto rimandare le nozze previste sempre per l’estate, in Giappone. La Perry avrebbe dovuto percorrere la navata con il pancione, con 150 invitati a festeggiare il loro amore, ma a causa del Coronavirus si sono visti costretti ovviamente, a spostare la data. Non si sa se la location sarà ancora in terra nipponica o negli USA.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Il calciatore portoghese, attaccante della Juventus e la modella stanno ufficialmente insieme dal 2016. Georgina è la mamma biologica dell’ultima figlia di CTR7, nata dopo un anno di relazione, ma sin da subito si affeziona gli altri tre figli del calciatore, amandoli come se fossero suoi. Recentemente lei si è mostrata ai social mentre indossa un enorme solitario sull’anulare sinistro. Che abbia detto “sì” al suo grande amore?

Skin e Ladyfag

Con un post pubblicato su Instagram a settembre, la leader degli Skunk Anansie ha annunciato di aver chiesto la mano a Ladyfag, scrittrice e performer, sua compagna da 4 anni. La coppia ha dovuto rimandare i fiori d’arancio a causa della pandemia, ma l’amore tra le due sembra essere ancora alle stelle e si dicono impazienti nell’aspettare l’arrivo del loro grande giorno.

Lily Collins e Charlie McDowell

Nonostante la pandemia, il 2020 è stato un anno importante per Lily Collins, attrice e figlia del celebre musicista Phil Collins. L’abbiamo infatti vista protagonista in Emily in Paris, una delle serie tv targate Netflix, più chiacchierate dell’anno e ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno e regista Charlie McDowell. Lo ha annunciato lei stessa tramite il suo profilo Instagram, postando una foto che la ritrae mentre indossa un vistoso e bellissimo diamante sulla mano sinistra. Anche per loro nozze previste per il 2021?

Matrimoni vip 2021 in Italia

Come gli Stati Uniti, anche l’Italia risulta essere tra gli stati più colpiti dalla pandemia globale. Ma nonostante questo, anche tra i vip non è mancata la voglia di ricominciare, partendo proprio dai matrimoni, rinviati o ancora da progettare, per il 2021. Ecco chi sono le celebrità nostrane che si diranno sì entro la fine dell’anno.

Simona Ventura e Giovanni Terzi

La conduttrice e storica padrona di casa dell’Isola dei Famosi, e il giornalista sarebbero già dovuti convolare a nozze dopo due anni di relazione, ma a causa della pandemia si sono visti costretti a rimandare i festeggiamenti ad un periodo più tranquillo. Ma la coppia, da subito, ha voluto guardare il lato positivo. Passando la quarantena insieme infatti, hanno solo potuto trovare la conferma dei sentimenti che provano l’uno per l’altra, in attesa dei fiori d’arancio, forse, nel 2021.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini

La coppia di neo genitori avrebbe dovuto sposarsi a marzo, poi a dicembre, ma la pandemia ovviamente lo ha impedito. Come se non bastasse a tre mesi dalla nascita della loro bambina (la seconda per la Palmas, la prima per Magnini) la coppia è risultata positiva al Coronavirus. Dopo due rinvii si spera quindi che, il 2021, sia l’anno giusto per il loro “sì”.

Il 2020 è stato l’anno delle proposte

Il 2020 è stato l’anno del rinvio delle date già fissate, ma non sono mancate le proposte di matrimonio. Una reazione al periodo duro che tutti, inevitabilmente, abbiamo passato? Chi può ha pensato di occupare i pensieri iniziando a pensare ai preparativi per il matrimonio, in attesa di ufficializzare la data in tempi migliori. Tantissime infatti, sono state le proposte di matrimonio vip e non vip durante l’anno passato.