Le scarpe di tendenza per la primavera estate 2024 da indossare ad aprile

Con l’arrivo della bella stagione è ora di dire addio ad alcuni tipi di calzature per fare spazio ad altre più adatte per le stagioni calde. Arrivederci quindi a stivali pesanti e Ugg, perché sta arrivando finalmente il tempo di sandali, ballerine, slingback e ovviamente infradito. C’è però un mese, ovvero aprile, che è forse il più difficile non solo per quanto riguarda l’abbigliamento, ma anche per la scelta delle scarpe, in quanto un giorno fa caldo, un giorno fa freddo, un giorno piove, un giorno c’è il sole. Insomma, aprile, insieme ad ottobre, sono forse i due mese più difficili di tutti in quanto a scelta dell’outfit. Adesso quindi ci soffermeremo nel vedere quali sono le scarpe di tendenza perfette da indossare in queste mese di aprile.

Come abbiamo appena visto, il mese di aprile è un mese complicato, il clima cambia in continuazione ed è davvero difficile capire cosa indossare ogni giorno al fine di non avere caldo, di non avere freddo, di non avere i piedi bagnati o sudati. Vediamo quindi adesso insieme quali sono le scarpe di tendenza perfette da indossare proprio in questo mese di aprile:

Mocassini: una delle calzature da non ritirare ancora sono i mocassini. Comodi, eleganti e super versatili, sono la scarpa perfetta per il mese di aprile. Quello da valutare è la scelta della calza, nelle giornate più calde optare per calzini leggeri o il classico fantasmino, se invece è una giornata fredda e uggiosa, allora mettere una calza più pesante.

Ballerine: le ballerine sono le scarpe di tendenza della primavera estate 2024 e sono perfette anche per il mese di aprile, soprattutto se abbiamo davanti una splendida giornata di sole. Sì alle ballerine aperte, a quelle con cinturino e a quelle con strass, magari per un bell'aperitivo in compagnia.

Friulane: sono le scarpe della mezza stagione, quindi ottime proprio per il mese di aprile, così come per il mese di ottobre. Le friulane sono perfette da indossare durante il giorno, puntare su quelle in velluto o in broccato.

Sneakers: tra le scarpe perfette, un pò per ogni mese dell'anno, ci sono le sneakers. Comode, versatili, adatte a tante situazioni diverse. Le sneakers sono quel tipo di calzatura che non andrebbe mai messa via, può tornare utile in qualunque mese dell'anno.

Slingback: infine le slingback sono perfette anche per il mese di aprile, quando non fa freddo e possono quindi essere indossate a piede nudo. Per una cena o un aperitivo, sono loro le scarpe perfette da indossare ad aprile.

