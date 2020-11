Jennifer Lopez, premiata come Icona dell’anno ai People’s Choice Awards, come ringraziamento ha rivolto un discorso molto toccante sia a chi le ha permesso di vincere il premio e sia a tutte le donne. “La vera misura è ispirare le ragazze di tutte le età e di tutti i colori, di tutto il mondo, a sapere che possono fare quello che vogliono, e ad essere orgogliose di ciò che sono…” ha detto la pop star al pubblico.

Durante la 46esima edizione dei People’s Choice Awards, kermesse dedicata alla musica, al cinema e allo spettacolo, Jennifer Lopez è stata scelta dal pubblico come Icona dell’anno. Nell’evento vengono nominati i vincitori delle varie categorie esclusivamente grazie ai voti del pubblico e tra i nomi più importanti di questa edizione ci sono BTS, Justin Bieber, Chris Hemsworth e Will Smith. Il premio Icona dell’anno è andato alla pop star Jennifer Lopez che, in lacrime, ha ringraziato i sostenitori e tutto il pubblico.

Una parte importante del suo discorso è stata riservata alle donne, alle quali la Lopez ha detto:

Non importa da dove venite. Voglio che sappiate che i vostri sogni sono limitati solo dalla vostra immaginazione, dalla determinazione e dalla volontà di non arrendersi mai. Se in qualche modo vi ho ispirato, questo è il premio più grande che potrei mai ricevere. Accetto questo premio con grande umiltà e gratitudine, e speriamo che possiamo iniziare a guarire come un paese e stare insieme uniti e orgogliosi e in armonia. Come latine e come donne, dobbiamo lavorare il doppio per cogliere le opportunità, a volte i miei grandi sogni e le mie ambizioni, hanno innervosito le persone intorno a me (…) Più dicevano che non potevo, più sapevo che dovevo farlo. Quindi ora sono qui molto grata sapendo che la vera misura del mio successo non è nei numeri al botteghino o nei dischi venduti, ma nell’amore che mi sento da tutti voi