Fabrizio Lucci è l’attuale compagno dell’attrice Vittoria Puccini. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Vittoria Puccini, chi è il compagno attuale?

Fabrizio Lucci è l’attuale compagno e futuro marito dell’attrice toscana Vittoria Puccini. Fabrizio è nato a Roma il 30 luglio del 1961 e ha quindi 62 anni. E’ un direttore della fotografia e ha lavorato in diversi progetti televisivi e cinematografici, tra cui: “Immaturi”, “Tutta colpa di Freud”, “Sei mai stata sulla luna?”, “Il primo giorno della mia vita”, “Coco Chanel”, “Don Matteo” e “Le indagini di Lolita Lobosco”. Fabrizio Lucci è fidanzato con Vittoria Puccini da ormai diversi anni e presto i due convoleranno a nozze. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha quasi 2.000 follower.

Vittoria Puccini e Fabrizio Lucci: la storia d’amore

Vittoria Puccini e Fabrizio Lucci si sono conosciuti nel 2013, sul set della fiction “Anna Karenina“. I due sono sempre stati molto riservati ma sono una coppia molto unita, tanto che hanno deciso di sposarsi. Ma ecco cosa aveva detto qualche tempo fa in una intervista a Vanity Fair l’attrice toscana: “con Fabrizio ho capito che l’amore non è necessariamente patema d’animo e sofferenza in attesa di un evitabile dolore. Fabrizio non è mai stato sposato, non ha avuto figli. Mi ripete sempre che aspettava me. Mi sento finalmente appagata e in pace.” Come appena detto, la coppia sta progettando il matrimonio. Vittoria, sempre a Vanity Fair in una intervista recente ha detto che il loro è un amore giovane, poiché viaggiando tanto per lavoro, ogni volta che si rivedono sono felici come due ragazzini. A proposito del matrimonio, l’attrice 42enne ha detto che devono solo trovare una data. Alla domanda se avrebbe voluto avere un altro figlio ( Vittoria è madre di Elena, nata dalla relazione con l’attore Alessandro Preziosi), l’attrice italiana ha risposto che è il pensiero c’è stato ma che dopo tanti cambiamenti non sembrava il momento giusto, ma che se tornasse indietro probabilmente asseconderebbe il desiderio. Vittoria Puccini, prima di Fabrizio Lucci, ha avuto una relazione con l’attore Alessandro Preziosi, conosciuto sul set di “Elisa di Rivombrosa“, la fiction che ha reso celebre l’attrice toscana. La coppia ha avuto una figlia, Elena, oggi diciottenne. Alessandro ed Elena si sono lasciati nel 2010, dopo circa dieci anni insieme. Dopo la fine della relazione i due sono comunque rimasti in buoni rapporti, anche per il bene della figlia. Vittoria Puccini nel corso dell’intervista ha detto che sia lei che Alessandro hanno sempre comunicato con la figlia, anche quando si sono lasciati non le hanno nascosto nulla. Per questo Vittoria non teme che Elena possa credere a pettegolezzi e a notizie spesso false pubblicate dai media circa appunto la fine della relazione tra lei e l’attore.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Vittoria Puccini sogna il matrimonio con il compagno: “Sposerò Fabrizio Lucci”

Uomini e Donne, chi è Maura Vitali ex marito calciatore, figli, età