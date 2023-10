Marina Machete è la prima vincitrice trans di Miss Portogallo, che parteciperà alla prossima edizione di Miss Universo. È riuscita a sconfiggere le altre 70 concorrenti e conquistare la giuria.

Marina Machete: chi è la prima vincitrice trans di Miss Portogallo

Marina Machete ha 28 anni ed è la prima vincitrice trans di Miss Portogallo. Sarà in gara nella prossima edizione di Miss Universo, che si terrà sabato 18 novembre a El Salvador. L’assistente di volo ha vinto il concorso di bellezza di Miss Portogallo che si è svolto a Borba, nella regione di Evora, diventando al prima vincitrice trans di questo amatissimo evento. Marina Machete ha una padronanza perfetta della lingua inglese e grazie alla sua bellezza e alla sua personalità è riuscita a spodestare tutte le altre 70 concorrenti, conquistando la giuria del concorso. Ha dimostrato una grande capacità di entrare in sintonia con il pubblico e probabilmente questo è stato un punto in più a suo favore. Il traguardo di Miss Portogallo, come riportato da Vanity Fair, le sembrava “un risultato impossibile da raggiungere”. Grazie al grande sostegno della sua famiglia, Marina Machete è riuscita ad affrontare e “superare molti ostacoli” che ha incontrato lungo il suo percorso, fino ad arrivare alla tanto desiderata vittoria.

Marina Machete ha 28 anni ed è originaria della cittadina di Palmela, nel distretto di Setubal. Durante la gara di Miss Portogallo ha sottolineato il suo impegno per la tutela degli animali e per il diritto della comunità trans di partecipare ai concorsi di bellezza. “L’amore è più forte dell’ignoranza” è la frase perfetta, secondo la nuova Miss Portogallo, per affrontare gli haters, che spesso la prendono di mira. Ora è pronta ad andare avanti con le gare, ma questa volta a livello mondiale. “Sono orgogliosa di essere la prima donna trans a competere per il titolo di Miss Universo Portogallo” ha dichiarato Marina Machete su Instagram. “Per diversi anni non ho potuto partecipare e oggi sono orgogliosa di far parte di questo incredibile gruppo di finaliste” ha aggiunto. Marina Machete è la prima vincitrice trans di Miss Portogallo, ma non è la prima volta che una transgender vince un concorso di bellezza femminile. Rikkie Kollé è stata la prima donna trans a vincere Miss Olanda. È stata incoronata l’8 luglio e sarà anche lei presente a Miss Universo. Saranno loro le uniche due donne trans a concorrere a El Salvador. Ma la prima a vincere un concorso nazionale e ottenere il diritto di competere per diventare Miss Universo era stata la spagnola Angela Ponce, nel 2018. È importante sottolineare anche che l’organizzazione Miss Universo è diretta da Anne Jakrajutatip, donna d’affari tailandese transgender.

