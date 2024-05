Joost Klein è il cantante che rappresenta i Paesi Bassi all’Eurovision Song Contest 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Joost Klein: chi è il cantante dei Paesi Bassi

Joost Klein è un rapper nonché rappresentante dei Paesi Bassi all’Eurovision Song Contest 2024. Joost è nato a Leeuwarden il 10 novembre del 1997, ha quindi 26 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Nel 2008 ha aperto il sul canale Youtube, dal nome EenhoornJoost, pubblicando inizialmente video comici e mini documentari. Nel 2016 eccolo con il suo primo singolo discografico dal titolo “Bitches“, arrivato a oltre un milione di visualizzazioni sempre su Youtube. L’arte è stata una vera e propria salvezza per Joos, che ha perso entrambi i genitori, suo padre a causa di un cancro quando aveva dodici anni, e sua madre l’anno successivo a seguito di un arresto cardiaco. Joost è stato cresciuto da sua sorella e suo fratello. Joost Klein ha poi fondato, nel 2019, la sua etichetta discografica, dal nome Albino Records, pubblicando il suo primo album “Albino”, ispirato a una raccolta di poesia che lo stesso Klein aveva scritto per il padre. Joost Klein ha partecipato a numerosi Festival negli ultimi anni, fino a essere selezionato per rappresentare i Paesi Bassi all’Eurovision Song Contest 2024. Joost Klein è anche uno scrittore, nel 2018 ha infatti pubblicato una raccolta di poesie. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già 604mila follower.

Joost Klein all’Eurovision 2024

Come abbiamo appena visto, Joost Klein è un giovane cantante nonché rappresentante dei Paesi Bassi all’Eurovision 2024. Il brano che porterà sul palco Joost si intitola “Europapa“, brano che ha già ottenuto un numero incredibile di visualizzazioni. La canone racconta la storia di un orfano che viaggia per l’Europa ed è proprio ispirato alla sua vita. Ecco cosa ha detto l’artista nel corso di una intervista per Wiwibloggs: “ho sempre cercato di realizzare la storia della mia vita. La versione più breve sarebbe quella che ho perso i miei genitori in giovane età. Sto cercando di affrontare questo problema nel corso degli anni. Ora ho 26 anni. Ho avuto la possibilità di usare questa piattaforma, probabilmente il palco più grande di sempre, per condividere quell’emozione.” Joost Klein ha poi detto che la canzone parla di un orfano che viaggia per farsi conoscere e far conoscere la sua musica. Ha infine concluso dicendo che suo padre è stata la sua più grande ispirazione e che soprattutto gli ha insegnato ad avere sempre la mente aperta e a non guardare alle etichette, perché le persone sono semplicemente persone. Joost Klein si esibirà questa sera, 9 maggio 2024, per la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest. La finalissima invece andrà in scena sabato 11 maggio.

