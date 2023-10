Giacomo Urtis ha parlato dopo la famosa intervista a Fabrizio Corona, esprimendo la sua delusione e rivelando di essere stato con dei calciatori. Le rivelazioni scottanti del chirurgo plastico.

Giacomo Urtis, la delusione dopo le parole di Corona: "Sono stato con dei calciatori di serie A"

Giacomo Urtis ha sempre scatenato molta curiosità riguardo la sua vita sentimentale, soprattutto dopo il suo avvicinamento a Fabrizio Corona. Il chirurgo ha avuto diversi flirt e relazioni con molti personaggi conosciuti, ma non ha quasi mai rivelato la loro identità. La scorsa estate, attraverso Dagospia, tutti hanno scoperto che Urtis avrebbe sposato Fabrizio Corona, che aveva definito “l’amore della sua vita”. Secondo l’ex re dei paparazzi, però, le cose non sono proprio così. Nell’ultima intervista a La Zanzara, Giacomo Urtis ha deciso di tirare fuori non pochi dettagli sulla sua vita privata. Partiamo dal fatto che il matrimonio tra Giacomo Urtis e Fabrizio Corona non ci sarà, anche perché l’ex re dei paparazzi sembra intenzionato a sposare la sua baby fidanzata Sara Barbieri. Il chirurgo, però, ha ribadito che una proposta da parte di Fabrizio era arrivato, così come un anello di fidanzamento.

Fabrizio Corona, però, non sarebbe l’unico volto noto con cui Giacomo Urtis avrebbe avuto un rapporto più intimo. Il chirurgo dei vip, infatti, ha confessato di aver avuto dei flirt con calciatori famosi di Serie A e con qualche donna del mondo dello spettacolo. “Quanti uomini ho avuto? Direi un 150 all’anno. Donne? Un po’ meno. L’ultima? Cinque anni fa a Porto Cervo, era un’ex concorrente del Grande Fratello. Uomini famosi? Sono stato con dei calciatori, di Serie A e anche B. In pochi fanno coming out perché quello del calcio è un mondo molto maschilista” ha dichiarato Giacomo Urtis.

Giacomo Urtis su Fabrizio Corona: “Ci avevo creduto”

Fabrizio Corona, oltre alla famosa intervista a Belve, ha rilasciato anche altre dichiarazioni al magazine Dillingernews, ammettendo di aver preso in giro Urtis. “Nessun matrimonio per adesso, la mia fidanzata ha detto che non vuole sposarmi. No non mi sposo con Urtis, perché? Ok lo ammetto, è vero, l’ho strumentalizzato. L’ho preso un po’ per il culo, come faccio già con tutti. C’è rimasto male, perché è innamorato da sempre di me ed è la verità. Io e lui non abbiamo mai avuto nulla di fisico. Ho detto che ho dato degli assaggi in passato? Ma sai, gli assaggi possono essere anche che abbiamo mangiato insieme. Lui fa intendere altro? Fa intendere quello che vuole. Se ho avuto rapporti con uomini? No, per ora” ha dichiarato Fabrizio Corona. “Ci sono cascata di nuovo. Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest’estate che ‘ero bellissima’ e che ‘ero perfetta così’ tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io! Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità’ tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di un’accettazione. In questo caso non è né Giacomo né Jenny a scrivere queste parole, ma è un’anima alla ricerca di una nuova identità che in questo caso è stata strumentalizzata senza nessuna considerazione. Eppure ci avevo creduto” era stato, invece, lo sfogo su Instagram di Giacomo Urtis dopo le parole dell’ex re dei paparazzi.



