The Playlist: quanti sono gli episodi?

The Playlist è la nuova miniserie in streaming su Netflix che racconta l’avventurosa storia della nascita di Spotify. Una serie particolarmente acclamata dal pubblico, che racconta la rivoluzione nel mondo dell’industria musicale.

The Playlist, la serie Netflix sulla nascita si Spotify

The Playlist è la nuova miniserie di Netflix che racconta la storia della nascita di Spotify. Una serie destinata ad avere un grande successo, in grado di raccontare perfettamente la rivoluzione avvenuta nel mondo dell’industria musicale. Una storia intensa, fatta di duro lavoro e di una lotta alternativa alla pirateria. La miniserie svedese è stata girata a Stoccolma e racconta la storia di un successo imprenditoriale, l’idea dell’imprenditore Daniel Ek e del team di Martin Lotentzon, che ha portato alla nascita della più importante piattaforma di streaming musicale di tutto il mondo.

In un periodo in cui la musica era in declino, travolta dalla pirateria, Daniel Ek ha deciso di assecondare il mezzo senza contrastarlo, ma portandolo semplicemente nel mondo della legalità. Una mossa vincente, che gli ha consentito di ottenere un successo incredibile. The Playlist ha subito raggiunto la top ten delle serie più visualizzate di Netflix.

The Playlist: la storia vera

La trama della miniserie The Playlist racconta la storia vera di Daniel Ek, imprenditore di soli 23 anni, che ha avuto l’idea di usare lo streaming invece di subirlo con la pirateria, trovando un accordo con i grandi dell’industria musicale per rendere lo streaming legale, ottenendo delle quote dallo streaming stesso.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione, partita da un’idea geniale a cui è seguito duro lavoro da parte di una squadra che è riuscita a portare la piattaforma al successo. La serie tv racconta come sono riusciti a trasformare un’idea, basata sulla pirateria, in una realtà di grande successo, legale e ormai usata in tutto il mondo.

The Playlist: gli episodi

La miniserie romanzata è uscita su Netflix il 13 ottobre 2022, ma è già entrata nella top ten delle serie più visualizzate. Una serie formata da un totale di 6 episodi, che racconteranno la nascita di Spotify, parlando di tutti i personaggi coinvolti in questa impresa che ha rivoluzionato il mondo dell’industria musicale. Gli episodi sono diretti da Per-Olav Sørensen, regista scandinavo norvegese che da diversi anni collabora con il colosso dello streaming. La sceneggiatura è stata realizzata principalmente dal produttore e sceneggiatore Christian Spurrier. L’eroe di questa storia, il protagonista della miniserie, sarà Daniel Ek, fondatore e amministratore di Spotify, che è riuscito ad ottenere il successo quando era molto giovane, dopo aver lavorato a stretto contatto con il mondo della pirateria. Gli antagonisti, invece, saranno diversi politici e diverse etichette discografiche, che non hanno creduto nella riuscita di questo progetto rivoluzionario, in quanto radicati a sistemi molto più tradizionali. Daniel Ek è stato molto criticato in diverse occasioni per il suo lavoro ed era finito al centro di una polemica per il “basso” compenso che offriva agli artisti. Si è sempre difeso e ha sempre portato avanti il suo lavoro a testa alta, ottenendo il successo meritato.