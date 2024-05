Enrico Monti è il marito della cantante Sabrina Salerno. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Enrico Monti, chi è il marito di Sabrina Salerno: patrimonio, figli

Enrico Monti è un noto imprenditore tessile nonché marito della cantante Sabrina Salerno. Enrico dovrebbe essere nato nel 1968, è veneto e attualmente gestisce l’azienda di produzione di abiti di famiglia, la Tessitura Monti, fondata nel 1911 per mano del nonno Bruno Monti. Enrico è specializzato nella creazione di abiti e camicie da uomo su misura, nel 2014 l’azienda è stata anche riconosciuta come una delle migliori 8 aziende artigiane italiane. Il fatturato dell’azienda di Monti non è noto, sappiamo però che tra le proprietà che rientrano nel patrimonio di Enrico c’è ad esempio Villa Vitturi a Maserada sul Piave, un luogo davvero magico con un parco di 3 ettari. Per quanto riguarda la vita privata di Enrico Monti, come detto in precedenza è sposato con la cantante Sabrina Salerno dal 2006. Insieme hanno avuto un figlio, Luca Maria, che oggi ha circa vent’anni. Se volete saperne di più su Enrico Monti lo potete seguire sul suo profilo Instagram che a oggi ha circa 3.600 follower.

Sabrina Salerno ed Enrico Monti: la storia d’amore

Come abbiamo appena visto, Enrico Monti è un imprenditore tessile e marito della cantante, icona degli anni Ottanta Sabrina Salerno. I due si sono sposati nel 2006 ma in realtà stanno insieme da circa 30 anni. Il loro primo incontro è avvenuto per motivi lavorativi, poiché Enrico era un discografico e possedeva uno studio di registrazione. Andò a vedere un concerto di Sabrina e poi a cena con lei e altri. Quando si sono conosciuti in realtà entrambi erano impegnati ma, circa un anno dopo, è scoppiato l’amore, che ancora adesso li tiene insieme. Ecco cosa aveva dichiarato Enrico Monti nel corso di una vecchia intervista in merito alla gelosia: “se dicessi che non lo sono per niente sarebbe una cavolata, ma non sono uno che fa scenata, altrimenti impazzirei. Tutto il mondo vorrebbe avere un rapporto con lei, di ogni tipo. Cosa faccio? Uccido tutti? Non mi permetto di essere geloso.” Insieme, come detto, hanno avuto un figlio, Luca Maria, che oggi ha circa vent’anni. Sabrina Salerno, a Treviso Today, aveva ammesso di non aver avuto tanti amori seri, il primo fidanzato è arrivato nel 1991, e nel 1992 si è messa insieme proprio all’attuale marito. Sabrina ha detto che negli anni Ottanta era desiderata superficialmente ma che in realtà nella sua vita c’era il vuoto. Coloro che le piacevano non la filavano, anche se poi sono tutti tornati ma gli è andata male. Sabrina Salerno ed Enrico Monti sembrano una coppia molto unita, anche se come dichiarato dalla cantante a Vanity Fair anni fa, come in tutte le storie ci sono stati gli alti e i bassi.

