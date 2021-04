Il nostro corpo ci parla anche attaverso i brufoli: la mappa delle zone nelle quali essi compaiono sul viso può dirci di più sul nostro benessere.

Mappa dei brufoli sul viso

Secondo la medicina cinese i brufoli non sono solamente dei fastidiosi inestetismi che compaiono sul viso, ma anche dei veri e propri segnali dello stato di salute del proprio corpo.

Infatti esiste la cosiddetta ‘mappa dei brufoli’ che consente di individuare, a seconda della zona nella quale spuntano i segni dell’acne, in quale organo o apparato del corpo ci sono dei problemi. Stare attenti ai brufoli quindi significa prendersi cura di sè a fondo: non bisogna trascurarli oppure curare questi inestetismi solamente in superficie. In ogni caso è sempre utile rivolgersi ad un medico esperto nel settore.

Brufoli sulla fronte

Nel caso in cui i brufoli apparissero sulla zona della fronte, il segnale che il nostro corpo ci dà è quello di assumere meno zuccheri, grassi e farinacei. La fronte è infatti collegata all’apparato digerente e a quello urinario. Sarebbe quindi utile aumentare l’apporto di sostanze nutritive contenute nella frutta e nella verdura.

In particolare invece, se i brufoli spuntassero tra le sopracciglia, il problema sarebbe a livello del fegato.

Il consiglio è quindi quello di eliminare i cibi grassi come salumi e latticini e soprattutto gli alcolici.

Brufoli sul mento

I brufoli sul mento sono molto frequenti e possono essere scatenati da due fattori: stress e ormoni oppure problemi a livello di stomaco e/o intestino tenue. In quest’ultimo caso sarebbe utile assumere più fibre. In questa zona spesso appaiono brufoli che preannunciano l’arrivo del ciclo e quindi fanno parte dei tanto odiati sintomi premestruali.

Brufoli sulla zona delle orecchie e tempie

Se i brufoli compaiono intorno alla zona delle orecchie e sulle tempie il segnale è inequivocabile: il problema è a livello renale. Per questo motivo è fondamentale idratarsi di più, evitando il consumo di bevande troppo zuccherate e gassate e anche degli alcolici.

