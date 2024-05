Chi è Lorenzo Veltri? Biografia e vita privata

Lorenzo Veltri è un giudice di fama nazionale e internazionale, che si è occupato di stabilire alcuni dei più famosi Guinness World Record. È molto conosciuto per il suo ruolo nella trasmissione Lo Show dei Record, condotta da Gerry Scotti su Canale 5. Scopriamo nel dettaglio chi è Lorenzo Veltri, dalla biografia alla vita privata.

Chi è Lorenzo Veltri: biografia e carriera

Lorenzo Veltri è un famoso giudice di fama nazionale e internazionale, che si è occupato di stabilire alcuni dei più famosi ed interessanti Guinness World Record. Un lavoro molto appassionante, visto con grande ammirazione anche da parte del pubblico. Il giudice è sempre stato lontano dai riflettori, se non per quanto riguarda la sua carriera nel mondo dei record. Lorenzo Veltri è una persona molto riservata, che ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Ci sono pochissime notizie sul suo conto, ma sappiamo diversi dettagli in più sulla sua carriera e anche qualche curiosità sulla sua persona.

Lorenzo Veltri è conosciuto al pubblico per il suo importante ruolo di giudice del Guinness World Record. Non ci sono molte informazioni sul suo conto, tanto che non è neanche ben chiaro dove e quando sia nato. Quello che è certo è che vive a Napoli, perché lui stesso lo ha rivelato sui suoi canali social. Veltri ci tiene molto al suo lavoro, che svolge da diverso tempo con grande attenzione, grande precisione e anche grande passione. Nel 2022 ha presentato il libro Guinness World Record e ha lavorato spesso come giurato sia in campo nazionale che in campo internazionale. Lui stesso ha premiato alcuni dei più importanti e famosi record del mondo. Nel 2022 è stato scelto come giurato a Lo Show dei Record, il famoso programma di grande successo, condotto da Gerry Scotti su Canale 5.

La vita privata del giudice de Lo Show dei Record

Per quanto riguarda la vita privata del giudice, è giusto sottolineare che Lorenzo Veltri è sempre stato estremamente riservato. Per questo non si hanno informazioni e dettagli sulla sua vita privata e sulla sua vita sentimentale. Non si sa se sia impegnato sentimentalmente, sposato oppure single. Il giurato ha dichiarato sui social network di vivere a Napoli, ma per via del suo lavoro è molto spesso in viaggio verso altre destinazioni. Anche sui suoi profili social ha sempre mantenuto il massimo riserbo e non ci sono informazioni sulla sua famiglia o altri dettagli che riguardano la sua vita privata. L’uomo parla solo del suo lavoro, ma vuole sempre mantenere la privacy ed evitare che emergano troppi dettagli su di lui. Tra le curiosità che lo riguardano, sappiamo che solitamente porta il pizzetto e gli occhiali. Nella sua carriera ha certificato “la pizza da record” realizzata da alcuni chef francesi con un enorme quantitativo di formaggio. Lorenzo Veltri non usa molto i social network ma sul suo profilo Facebook ha condiviso alcune foto legate alla sua carriera nel mondo dei record, che è la sua più grande passione. È un amante della buona cucina e ama molto trascorrere il suo tempo libero al mare.