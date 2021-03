Conoscere i sintomi premestruali è importante per vari motivi: i sintomi fisici e psicologici che possono manifestarsi nei giorni precedenti al ciclo.

Conoscere i sintomi premestruali

I sintomi premestruali si manifestano nei giorni precedenti all’arrivo del ciclo mestruale. Essi non sono avvertiti da ogni donna e, inoltre, può capitare che si manifestino solo occasionalmente.

Alcune donne li avvertono solo in alcuni periodi della vita, come durante l’adolescenza, per altre invece sono degli eventi regolari e che si manifestano sempre, fino alla menopausa. Imparare a conoscere i sintomi premestruali è importante per capire quanto manca all’arrivo del ciclo e anche per essere consapevoli di ciò che sono realmente e non scambiarli per altri disturbi. Inoltre è possibile anche seguire alcune indicazioni per alleviarli, ad esempio dei consigli e rimedi per la pancia gonfia.

A volte i sintomi premestruali sono talmente intensi e frequenti che si può parlare di sindrome premestruale. Si differenziano dai sintomi pre-ciclo anche per la durata: la sindrome premestruale si può manifestare sin dai 15 giorni precedenti al ciclo e non entro i 10, come per i sintomi premestruali normali. È dimostrato che a soffrire di sindrome premestruale sono circa il 20-50% delle donne in età fertile e spesso i dolori fisici e psichici possono inficiare le normali attività quotidiane.

Sintomi fisici

I sintomi fisici che potrebbero manifestarsi durante i giorni precedenti al ciclo sono molteplici. Si può osservare ad esempio un cambiamento nell’aspetto del muco cervicale oppure una sua totale scomparsa. Altre donne manifestano la presenza di spotting, cioè delle piccole perdite di sangue che virano sul color marrone e che anticipano le mestruazioni vere e proprie. Sintomi più tipici del pre-mestruo sono l’insorgenza di gonfiore; il dolore al seno e il suo eventuale ingrossamento; il mal di testa e la stanchezza; disturbi intestinali ma anche pelle grassa e brufoli sul viso e su altre parti del corpo.

Sintomi psicologici

Oltre ai sintomi fisici si potrebbero manifestare anche dei sintomi psicologici che preludono l’arrivo del ciclo mestruale. Sono dei sintomi comunque lievi e passeggeri e si manifestano con: sbalzi d’umore; ansia; sonnolenza o al contrario insonnia; irritabilità e nervosismo e alcune donne sperimentano anche una difficoltà nella concentrazione. Nei giorni che precedono le mestruazioni variano i livelli degli ormoni, in particolare estrogeni e progesterone. Proprio per questo motivo si possono manifestare dei sintomi psicologici: questi ormoni infatti possono influire sulla produzione di serotonina, l’ormone responsabile del buonumore.

