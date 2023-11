Lorella Cuccarini ha deciso di commentare le dichiarazioni e il coming out della figlia Chiara. L’insegnante della scuola di Amici di Maria De Filippi ha spiegato che la figlia non vuole avere etichette.

Lorella Cuccarini parla del coming out della figlia: “Lei non vuole etichette”

Lorella Cuccarini è una delle showgirl italiane più amate, ora impegnata con il suo ruolo di insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi e protagonista del musicale Rapunzel in teatro, nei panni della matrigna Gothel. In una recente intervista per La Stampa, la showgirl ha ammesso che è molto più difficile fare la mamma che seguire la sua carriera. Lorella Cuccarini ha spiegato che nessuno ti insegna ad essere madre, ma si cerca di mettere in atto il frutto dell’esperienza di essere figlia. “A Sara, la prima dei miei quattro, dico sempre che ha pagato la mia inesperienza. In famiglia abbiamo un rapporto aperto, intimo, ma resto un genitore, non un’amica” ha dichiarato la showgirl. Una delle difficoltà che ha dovuto affrontare come madre è il caos che si è andato a creare intorno alle dichiarazioni di sua figlia, Chiara Capitta, che aveva dichiarato tempo fa di potersi tranquillamente innamorare “di un ragazzo come di una ragazza”. Un coming out che aveva fatto molto discutere e che Lorella Cuccarini ha deciso di commentare. La donna ha spiegato di averla trovata “rappresentativa di quello che è lei e un po’ tutti i ragazzi oggi, che vogliono uscire dalle etichette. Io ho lottato tutta la vita contro quelle date a me: la più amata, la fidanzata d’Italia, la moglie ideale. Siamo quello che siamo, nessuno deve essere chiuso in un perimetro che qualcuno ha deciso per lui”.

Lorella Cuccarini e il coming out della figlia: il loro rapporto

Lorella Cuccarini ha spiegato, nella sua intervista, di essere stata prima di tutto una figlia, prima di essere una madre, e che la situazione a casa sua era particolarmente difficile. “I miei genitori litigavano sempre. Quando avevo 9 anni si sono separati e, paradossalmente, abbiamo trovato una serenità. Mamma è stata bravissima, rigorosa, affettuosa, si è caricata il peso della famiglia. Faceva la sarta, lavorava anche di notte e non ci ha mai fatto mancare qualcosa. Mio padre, invece, non l’ho mai sentito intimamente vicino” ha ammesso Lorella Cuccarini, ricordando il suo passato e la sua infanzia. Per questo ha sempre detto alla sua prima figlia che ha dovuto subire le conseguenze della sua inesperienza e del fatto di essere figlia prima che mamma. La showgirl ha voluto anche spiegare il motivo per cui ha detto di no alla Rai. “Sono in un momento della vita in cui non mi interessa essere il primo nome in cartellone, avere un programma mio, mi piace stare in un ambiente in cui mi sento accolta, apprezzata e mi diverto” ha aggiunto, probabilmente riferendosi ad Amici. La Cuccarini ha spiegato anche che le piace vivere il momento, ma che potrebbe non essere un no definitivo. “La vita è questo mestiere sono fatti di emozioni e, se riesco a provare emozioni che mi fanno stare bene, è giusto che resti dove sono” ha concluso.

