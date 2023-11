L’attrice italiana Adua del Vesco si scaglia contro la conduttrice di “Belve” Francesca Fagnani. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto l’attrice.

Adua del Vesco si scaglia contro Francesca Fagnani: “Mi fa venire il voltastomaco”

L’attrice italiana Rosalinda Cannavò, conosciuta con lo pseudonimo di Adua del Vesco, si è scagliata contro la conduttrice del programma televisivo “Belve”, ovvero Francesca Fagnani. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Adua del Vesco si è sfogata riguardo una vecchia intervista della Fagnani a Gabriel Garko, andata in onda lo scorso mese di marzo. Nel corso di quella intervista, Francesca Fagnani e Gabriel Garko avevano parlato del noto Ares Gate, ovvero lo scandalo scoppiato durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’agenzia di management di Alberto Tarallo si occupava di far emergere attori e personalità del mondo dello spettacolo, assicurando loro un certo numero di presenze pubbliche e di copertine. Era stata proprio Adua del Vesco a parlare con Massimiliano Morra raccontandogli di alcune situazioni sinistre che accadevano all’interno dell’agenzia, paragonandola addirittura a una setta satanica. Garko, nell’intervista, ha ammesso di aver lasciato l’agenzia prima che questa fallisse, alla del Vesco però non sono andate giù le parole della Fagnani che ha detto che fino a quanto Tarallo era forte, le attrici della Ares avevano diversi benefit, e che solo nel momento in cui l’agenzia è fallita si è parlato di Ares Gate. Francesca Fagnani ha chiesto poi a Garko se secondo lui, qualora l’agenzia non fosse fallita, sarebbe uscito o meno lo scandalo. L’attore non ha saputo dare una risposta.

Adua del Vesco: il duro sfogo su Instagram

Sul proprio profilo ufficiale di Instagram, Adua del Vesco, si è scagliata contro Francesca Fagnani. Ecco cosa ha detto l’attrice: “Rispondo a questa domanda visto che mi sono sentita tirata in causa. Sono venuta solo ora a conoscenza di questo video. Tendo con tutta onestà a proteggermi e non vedere molte delle cose che riguardano questo specifico argomento. Non vi ho mai detto che non riesco nemmeno a vedere il viso di quella specifica persona senza iniziare a entrare nel panico. Bene ve lo dico, e credetemi non sono stati momenti semplici, e spesso non lo sono ancora oggi. Sono stata considerata folle, malata mentale, approfittatrice di benefit offerti e omertosa. La verità è una storia che in realtà non auguro a nessuno di voi di vivere, perché ha cambiato per sempre la mia vita. La verità è che tutto ciò che ho ottenuto professionalmente l’ho raggiunto con grande sacrificio da parte mia e della mia famiglia. Voglio dirvi che io ho così tanto giovato dei benefit rischiando di mettere a repentaglio la mia stessa vita proprio quando tutto all’interno della Casa di produzione andava bene. Avevo ruoli da protagonista, vivevo nella villa con tutti i famosi benefit, allora perché ammalarmi di anoressia se tutto andava così bene? Lascio a voi la risposta perché credo di averne già ampiamente parlato. Devo ancora assistere e subire supposizioni che sinceramente mi fanno venire il voltastomaco. Ci sono momenti in cui sono meno forte, in cui le immagini del mio passato diventano ricordi dolorosissimi. Questo video è uno di quei momenti in cui penso: allora non è servito a nulla se c’è chi pensa una cosa simile.”

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, perché hanno litigato? Tutta la verità

Ballando con le Stelle, perché tutti parlano di Rosanna Lambertucci e Selvaggia Lucarelli?