Maria Esposito, la giovane attrice che interpreta Rosa Ricci nella serie televisiva “Mare Fuori“, ha compiuto 20 anni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come ha festeggiato.

Maria Esposito festeggia 20 anni con il cast di Mare Fuori: un compleanno tra piume e vip

L’attrice napoletana Maria Esposito lo scorso 10 novembre ha compiuto 20 anni. Maria è nota al grande pubblico per la sua interpretazione di Rosa Ricci nella serie televisiva di grande successo “Mare Fuori“. I 20 anni sono una tappa importante, per questo Maria ha voluto festeggiarli nel migliore dei modi, con un mega party assieme agli amici più cari, tra cui diversi protagonisti della serie televisiva “Mare Fuori“. La festa si è tenuta lo scorso sabato sera presso Lableon, un locale di Bacoli, a Napoli dove la giovane attrice ha fatto il suo ingresso nel locale assieme a un gruppo di ballerini, coi quali si è intrattenuta in balli e canti. Oltre ai parenti e agli amici di sempre, alla festa hanno partecipato alcuni colleghi della serie televisiva, tra i quali Ludovica Coscioni e Giuseppe Pirozzi. Massimiliano Caiazzo e Antonio Orefice, ex fidanzato di Maria, non si sono invece visti alla festa. A partecipare all’evento non poteva mancare il nuovo fidanzato di Maria Esposito, ovvero il noto tiktoker Jey Lillo, con il quale l’attrice sta da qualche mese. Durante la festa Maria Esposito si è esibita in “O mare for”, la colonna sonora dell’amatissima serie televisiva, mentre la serata si è conclusa con bellissimi fuochi pirotecnici.

Maria Esposito festeggia 20 anni: i look della serata

Maria Esposito è sicuramente una delle giovani attrici più promettenti del panorama italiano. Il ruolo di Rosa Ricci nella serie televisiva “Mare Fuori” ha tirato fuori tutte le qualità di Maria, presto infatti la vedremo a teatro con un musical diretto da Alessandro Siani, che non è altro che il riadattamento della serie tv. Maria, oltre a essere una bravissima attrice, ha anche un grande stile, basta vedere gli abiti che ha indossato per la festa del suo ventesimo compleanno. Maria si è affidata all’atelier Marinella Perella, e ha fatto il suo ingresso nel locale indossando un abito mantella color champagne, caratterizzato dalla presenza di cristalli e dal colletto gioiello alto. Ai piedi invece un paio di sandali dello stesso colore. Non è stato però l’unico abito indossato da Maria Esposito durante la festa. L’attrice ha indossato anche un mini dress color oro caratterizzato da un’ampia scollatura e guanti coordinati, ma l’abito che ha colpito di più lo ha sfoggiato in occasione del taglio della torta, quando Maria si è presentata con un abito nero trasparente glitterato con la schiena nuda e guanti coordinati colmi di piume. Un look davvero da vera regina di stile. Non ci resta che fare a Maria Esposito i migliori auguri per i suoi 20 anni.

