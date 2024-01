A Venezia è arrivata la prima mostra al mondo sull’esoterismo, ovvero l‘Esoterica Exhibition. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questa mostra.

Esoterica Exhibition Venezia – Palazzo Zaguri: orari, quanto dura, costo biglietto

Dal 26 dicembre 2023 Palazzo Zaguri, a Venezia, ospita la Esoterica Exhibition, ovvero la prima mostra al mondo sull’esoterismo. La mostra, si legge sul sito, “illustra il tema dell’esoterismo in tutte le sua accezioni, dalle popolari alle più elevate, differenziando da ciò che, per tradizione, è considerato esoterico, ma che riguarda il mondo dell’occulto e del fantastico nel senso più ampio, dalle reali dottrine iniziatiche, i cui significati sono accessibili sono agli adepti.” La prima parte della mostra è dedicata a tutto ciò che non è esoterico, come ad esempio riproduzioni dei più importanti scritti antichi di magia bianca e nera, collezioni di oggetti per i sortilegi o reperti originali da ricerche spiritiche. Presenti anche riproduzioni di documenti della Santa Inquisizione sulla caccia alle streghe. Nella seconda parte della mostra invece l’esposizione metterà a fuoco “le storiche iniziazioni rituali e i reali significati delle dottrine esoteriche intese come portatrici di verità ai fini della salvezza individuale e universale, secondo la secolare ricerca verso la liberazioni del male e il progresso spirituale”.

La mostra è inoltre suddivisa in quattro spazi: Massoneria, le cui origini sono riconducibili in Inghilterra, a Londra nel 1717, Alchimia, che affonda invece le proprie radici negli antichi riti orfici greci, nella magia egizia e nella mistica gnostica alla ricerca della pietra filosofale, l’oro e l’argento dal trattamento della materia, Templari, ovvero i cavalieri e i sacerdoti di una organizzazione militare religiosa nata con lo scopo di difendere i pellegrini che si dirigevano in Terra Santa, che alla fine vennero però condannati come eretici e gran parte di loro venne bruciata, e infine Satanismo e Stregoneria.

Se volete visitare questa mostra questi sono gli orari di apertura al pubblico:

Dal lunedì al venerdì: dalle 11 alle 18 (ultimo ingresso alle 17)

dalle 11 alle 18 (ultimo ingresso alle 17) Sabato e domenica e festivi: dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle 18)

I biglietti sono disponibili o in cassa oppure online sul sito della mostra. Ecco di seguito i costi:

Intero (audioguida e esperienze di realtà virtuale incluse): 19 euro.

(audioguida e esperienze di realtà virtuale incluse): Ridotto (bambini dai 6 ai 12 anni compiuti, over 65, Militari, forze dell’ordine e invalidi: 16 euro.

(bambini dai 6 ai 12 anni compiuti, over 65, Militari, forze dell’ordine e invalidi: Gratuito (bambini fino ai 5 anni compiuti, 1 accompagnatore di persone con invalidità)

Esoterismo: il significato

Come abbiamo appena visto, dal 26 dicembre 2023 a Palazzo Zaguri a Venezia è possibile visitare la Esoterica Exhibition, ovvero la prima mostra al mondo sull’esoterismo. Ma, cosa significa esoterismo? Con esoterismo si indicano, in senso lato, le dottrine spirituali di carattere almeno in parte segreto o riservato. La verità occulta e i significati nascosti di tali dottrine sono accessibili solamente ai cosiddetti adepti, prevedendo spesso diversi gradi di iniziazione.

