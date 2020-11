Se avete già letto tutti i libri di ottobre e novembre oppure dovete fare un regalo, ecco qui di seguito la lista completa dei migliori libri gialli da leggere e regalare a Natale.

Libri da leggere e regalare a Natale

Non importa se sceglierete dei libri gialli o dei thriller, quelli pieni di suspense o quelli di investigazione, una cosa è garantita: resterete incollati dall’inizio fino alla fine. Avventurosi, intraprendenti e assolutamente affascinanti, ecco i migliori libri da leggere:

La mia prediletta

By Romy Hausmann, racconta di come una donna, apparentemente investita da un’automobile, arriva durante la notte in ospedale insieme alla figlia. Quest’ultima non sa nulla riguardo a suo padre, né tanto meno il suo cognome e dove abita.

L’unica cosa che sa è che la madre si chiama Lena e ha ucciso il padre per sbaglio e che il fratellino Jonathan ripulirà le macchie sul tappeto. Subito i dottori chiamano la polizia e all’arrivo del commissario, questo capisce che si tratta di Lena Beck, la figlia del suo migliore amico scomparsa 14 anni prima. E soprattutto capisce che quello ucciso non è il marito bensì il rapitore.

Pirati

Scritto da Robin Burcell e Clive Cussler, Pirati parla di due cacciatori di tesori, Sam e Remi Fargo, che decidono di prendersi una vacanza dal lavoro. Ma purtroppo la pausa dovrà attendere perché entrando in una libreria antiquaria scoprono che il titolare è stato ucciso. Si ritrovano così catapultati in un’altra caccia al tesoro, dove però non sono gli unici. C’è infatti un miliardario intenzionato a prendere il tesoro.

Come andrà a finire?

La stagione del fango

Il titolo completo è “La stagione del fango. Inferno per il commissario Casabona”, scritto da Antonio Fusco. La storia è ambientata a Valdenza dove il commissario Casabona è in ferie da circa 10 giorni.

Ma non le sta trascorrendo nel migliore dei modi tra insonnia e pensieri. Solo l’alcool lo aiuta ad alleviare lo stress. Una notte però succede un imprevisto: suonano alla porta. Si ritrova la sua squadra con un mandato di perquisizione, perché accusato di omicidio. Scopre che la vittima è il dottor Marco Romoli, quello che ha portato via sua moglie. Qualcuno lo sta cercando di incastrare? Per scoprire chi c’è dietro a tutto questo inferno, scappa, arriva fino a Napoli e dovrà attraversare di tutto e di più per scoprire la verità.

Un caso maledetto

Dal titolo completo “Un caso maledetto. Un’avventura del commissario Bordelli” e scritto da Marco Vichi, la storia è ambientata a Firenze negli anni ’70. Il commissario Bordelli sta per andare finalmente in pensione, ma proprio qualche tempo prima avviene un omicidio in una via del centro. Le indagini iniziano e proseguono senza troppi indizi che possono portare alla soluzione del caso. Passano i mesi e arrivata la primavera, il commissario è ormai pronto per andare in pensione. Come concluderà la sua carriera? Ed ecco un’altra telefonata: un altro omicidio?

Il merlo

Di Gianni Simoni, il protagonista è un ex magistrato, Paolo Camporesi, che è tornato a fare l’avvocato e si è pure separato dalla moglie. Lavora dove vive, in centro a Milano. La sua routine monotona viene sconvolta dalla conoscenza di una vicina, Laura Giusti. I due iniziano una relazione ma che dovrà affrontare il passato prepotente di lei e il disinganno di Paolo, che alla fine vuole solo tornare alla vita di prima. Riuscirà a farlo?

I delitti di via Margutta

By Giancarlo Capaldo, I delitti di via Margutta è ambientato a Roma e i protagonisti sono due ricchi signori più il loro maggiordomo, uniti dalla malattia della curiosità. Si ritroveranno ad indagare su dei delitti che né la polizia né la magistratura riescono a risolvere. Ci riusciranno?

Un gelido inverno per Pike

Ultimo ma non ultimo di importanza il romanzo di Benjamin Whitmer, che racconta la storia di Douglas Pike. Tornato nella sua città natale sui monti Appalachi dopo aver scontato la sua pena, cerca di condurre una vita normale e tranquilla. Ma la morte della figlia lo sconvolge, ancora di più il fatto che si ritrova con una nipote a carico e ad essere quindi nonno. Ma c’è molto di più: anche un poliziotto corrotto in fuga da Cincinnati è interessato a sua nipote. Come andrà a finire, chi avrà la meglio?