Julestorm – La tempesta di Natale è una serie tv targata Netflix in arrivo sulla piattaforma di streaming il 16 dicembre 2022. Come il titolo aiuta a evincere si tratta di un prodotto pensato per il clima delle feste natalizie.

Julestorm – La tempesta di Natale: trama della serie

La serie è norvegese e difatti è proprio in un aeroporto della Norvegia che si ambienta. La trama è la seguente: l’aeroporto gremito di persone sta per ricevere una pessima notizia per le persone speranzose di tornare a casa per il Natale. Nessun aereo decollerà, infatti, a causa del maltempo: una tempesta di neve si è abbattuta sulla città e volare è impossibile. Tra chi era pronto a tornare a casa e chi invece voleva scappar via dalla famiglia a ridosso delle feste, i piani di tutti saranno radicalmente modificati da questo – non tanto piccolo – imprevisto.

In Julestorm – La tempesta di Natale non ci sono eccezioni: tutti sono costretti a terra, celebrità comprese, che non potranno ricorrere ai propri jet privati. La suggestiva ambientazione dell’aeroporto trasporterà i telespettatori in una dimensione quasi fuori dal tempo, in un groviglio di relazioni e personaggi che verranno indagati puntata dopo puntata.

Julestorm – La tempesta di Natale: tutto sulla nuova serie tv con Ida Elise Broch

In Julestorm – La tempesta di Natale troveremo Ida Elise Broch, protagonista di un’altra serie Netflix natalizia, ovvero Natale con uno sconosciuto.

In questo caso Ida Elise Broch interpreterà un personaggio a lei omonimo, Ida, ovvero una popstar. Sarà quindi tra le persone famose bloccate in aeroporto con “i comuni mortali”, presa d’assalto dai fan e impossibilitata a uscire dalla situazione.

Il gruppo di personaggi della serie tv sarà piuttosto composito: avremo un pianista, una mamma, un agente della sicurezza, un prete, un bodyguard, un pilota d’aerei, un semplice viaggiatore, un assistente di volo e addirittura un Babbo Natale. La trama si farà via via più complicata con l’emergere delle crepe tra i personaggi, dei loro desideri di Natale e dei loro progetti futuri, in un crocevia di anime che si ritrovano bloccate insieme – loro malgrado – proprio a poche ore dal Natale, il giorno della Vigilia. C’è chi vorrebbe solo andare a casa a consegnare i regali ai propri parenti, chi ha qualcosa da cui fuggire, chi sogna mete esotiche e quant’altro: insomma, un manipolo di persone davvero intricato e composito, che impareremo a conoscere puntata dopo puntata.

La serie si comporrà di sei episodi, di circa 30 minuti ciascuno, dunque adatta anche a una maratona per calarsi nel clima delle Feste di Natale. Sembra che la narrazione sarà commovente e con uno sfondo dolceamaro: potrebbe esserci anche da preparare qualche fazzoletto, nonostante le risate in Julestorm – La tempesta di Natale (in inglese A storm for Christmas) non dovrebbero mancare.

Non resta che attendere qualche giorno per poter vedere lo show su Netflix e scoprire se Ida Elise Broch avrà azzeccato il ruolo giusto anche con questa serie dedicata – ancora una volta – al Natale, confermando così il suo essere decisamente tagliata per questo tipo di format.