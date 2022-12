Julestorm – La tempesta di Natale: il cast

Julestorm – La tempesta di Natale è una miniserie Netflix che arriverà sulla piattaforma il 19 dicembre 2022. Di genere drammatico, prodotta dalla Norvegia, si compone attualmente di una stagione da 6 episodi della durata di 30 minuti circa ciascuno. Sembra che sarà una serie dai toni commoventi, emozionante e adatta al clima delle festività natalizie, con uno sfondo però dolceamaro.

Julestorm – La tempesta di Natale: tutto sulla serie Netflix con Ida Elise Broch

Alla regia di Julestorm – La tempesta di Natale, ci sarà il regista Per-Olav Sørensen, già visto all’opera con altre miniserie come The Quicksand e la recentissima The Playlist. La storia narrata è quella di alcuni passeggeri che si ritrovano costretti in aeroporto a causa del maltempo proprio a ridosso del giorno di Natale, una situazione che certamente porterà a galla tante emozioni e tante storie differenti.

A vestire i panni della protagonista ci sarà un’attrice norvegese molto nota e apprezzata, che si è guadagnata proprio su Netflix la fama internazionale: parliamo di Ida Elise Broch, sorellastra di Nicolai Cleve Broch e Christian Cleve Broch. La giovane attrice è conosciuta per il suo ruolo di Catherine nel film L’uomo che amava Yngve e per la parte da protagonista nel film Switch. Ma soprattutto Ida Elisa Broch è divenuta una figura iconica per il ruolo di Johanne nell’ormai famosa serie di Netflix, Natale con uno sconosciuto.

Chiaramente disponibile sulla piattaforma, si compone di due stagioni da dodici episodi ciascuno e anch’essa ben si adatta a una bella maratona di episodi dal clima natalizio.

Tornando però a Julestorm – La tempesta di Natale, sembra che l’attrice norvegese interpreterà uno dei personaggi principali che, casualmente, ha proprio il suo stesso nome: Ida! Chissà se con questo nuovo prodotto a tema natalizio riuscirà a scalzare il ruolo precedente su Netflix, per ora quello che la identifica.

Julestorm – La tempesta di Natale: cast completo della serie

Julestorm – La tempesta di Natale ha dunque già fatto parlare di sé proprio per la presenza dell’attrice Ida Elise Bloch. Ma il cast ovviamente si compone anche di altre personalità che riepiloghiamo di seguito.

Parliamo di: Dennis Storhøi, Jan Gunnar Røise, Alexandra Rapaport, Jon Øigarden, Maibritt Saerens, Thea Sofie Loch, NæssEvelyn Rasmussen Osazuwa, Ariadna Cabrol, Valter Skarsgård, Hanna Ardéhn, Ravdeep Sing Bajwa, Sus Wilkins, Ghita Nørby, Ibrahim Faal, Kyrre Hellum, Line Verndal, Oscar Jean, Talia Lorentzen, Carmen Gloria Pérez. Si tratta di attori principalmente noti nel paese di produzione della serie tv, dunque in Norvegia, ma chissà che con questo prodotto non riescano a scavalcare definitivamente i confini nazionali proprio come la loro collega. Certamente un prodotto così adatto alle feste non è un’occasione da poco per farsi notare da tutti.

Dietro le quinte di Julestorm – La tempesta di Natale troveremo invece Peter Baden alla colonna sonora, Hallgrim Haug alla fotografia, Oddfrid Ropstad ai costumi e Per-Olav Sørensen alla produzione oltre che alla regia. Staremo a vedere come si classificherà la serie tra i prodotti, numerosi e interessanti, che la piattaforma di streaming sta proponendo in occasione dell’imminente Natale.