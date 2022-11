Titoli Netflix in scadenza a dicembre 2022

A dicembre 2022 sulla piattaforma di Netflix saranno davvero moltissimi i titoli che verranno rimossi. Dunque sono agli sgoccioli le occasioni per recuperare la visione di molte proposte tra serie tv e film sul servizio di streaming.

Netflix: tutte le serie tv in scadenza a dicembre 2022

Cominciando dalle serie tv il 19 dicembre saranno rimossi da Netflix Agent e Sonic Boom (serie per i più piccini).

Il 29 dicembre sarà la volta della miniserie La Mante e il 30 dicembre di Jack Taylor e altre due serie per bambini, ovvero Homemade – Collazione di Corti di Geronimo Stilton e The Ollie & Moon Show. Ma la più grande sfrondata al catalogo delle serie la darà il 31 dicembre, data ultima per vedere la seguente sfilza di titoli:

24

Boris

How I Met Your Mother

I Griffin

La tregua

Modern Family

New Girl

Prison Break

Sons of Anarchy

Vexed

Fullmetal Alchemist

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

No Game No Life

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

Space Battleship Yamato 2199

Toradora!

Littlest Pet Shop: Un mondo tutto nostro

Oddbods

Transformers Prime

Young Justice

Si tratta davvero di una lista impressionante di perdite, specie per alcune serie tv molto amate come Modern Family e How I Met your Mother.

Per quanto concerne Boris, essendo uscita la nuova stagione su Disney Plus, tutti si aspettavano la rimozione da Netflix.

Netflix: tutti i film in scadenza a dicembre 2022

Ma veniamo ai film, dove i colpi saranno altrettanto duri e sostanziosi. Il 19 dicembre verrà rimosso da Netflix Jeremiah Tower: The Last Magnificent- Documentari, il 20 Scusate se esisto!, il 21 Confessioni di una mente pericolosa, Kill Bill 2 e Sully.

Il 22 dicembre Netflix rimuoverà anche Io che amo solo te e il 23 Beata ignoranza. Il 26 sarà la volta di svariati di Ogni maledetto Natale. Il 28 dicembre sarà il termine ultimo per vedere PS I Love you e Terminator Genesys.

Il 29 dicembre saranno già tanti i titoli in scandeza: Il Grinch, La mafia uccide solo d’estate, Le belve, Lorax, Questione di Karma e Robin Hood. Ma anche Biancaneve e il caccitore, Due Sballati al college e Hop. Il 30 saranno rimossi da Netflix Mr Pig e Sette anime… ma veniamo al 31, ultimo giorno del 2022 che sarà una vera ecatombe di titoli. Eccoli tutti:

Se Mi Lasci Ti Cancello

1921 – Il Mistero di Rookford

3 Days to Kill

50 e 50

American Hustle – L’apparenza inganna

Autohead

Basilicata Coast to Coast

Beautiful Creatures – La sedicesima luna

Boygirl – Questione di… sesso

Casper

Cloud Atlas

Cobra

Cose nostre – Malavita

Crimson Peak

Dead Calm

Dolceroma

Dorian Gray

Dragon Trainer 2

E poi c’è Katherine

Ender’s Game

Fate/Stay Night: Heaven’s Feel – I. Presage Flower

Gli spietati

Hancock

House at the End of the Street

Hunger Games: La ragazza di fuoco

I Goonies

Il cacciatore e la regina di ghiaccio

Il Campione

Il discorso del re

Il Grande Spirito

Il Primo re

Il Traditore

Io sono tu

Jimmy Neutron – Ragazzo prodigio

Kick Boxer – La vendetta del guerriero

Kick-Ass

Knowing

Kung Fu Panda 3

L’amore non va in vacanza

Labyrinth – Dove tutto è possibile

Le avventure di Taddeo l’esploratore

Lethal Weapon

Lo sbirro di Belleville

Lone Survivor

Machine Gun Preacher

Modalità Aereo

Molto incinta

Momenti di trascurabile felicità

My Little Pony – Alla ricerca del regalo più bello

My Little Pony Equestria Girls: Amicizia dimenticata

My Little Pony Equestria Girls: Rollercoaster of Friendship

Nessuna verità

Nessuno si salva da solo

Non sono un assassino

Oldboy

Push

Remember Me

Sammy 2 – La grande fuga

Shadowhunters – Città di ossa

Solo per vendetta

Special Forces – Liberate l’ostaggio

Spider-Man 1, 2 e 3

Step Up 3

Sucker Punch

Supercondriaco – Ridere fa bene alla salute

The Captive – Scomparsa

The Devil’s Advocate

The Impossible

The Words

Training Day

Troy

Turbo

Un’Avventura

Una folle passione

Vacancy

Vento contrario

Vi presento i nostri

Viaggio in paradiso

Warcraft: L’inizio

xXx: Il ritorno di Xander Cage

Se Netflix non saprà rimpiazzare questi titoli e rimpolpare il catalogo verrà da pensare a un 2023 difficile per la piattaforma…