Anche per l’Isola dei Famosi 2021 le naufraghe sfoggiano costumi molto diversi tra loro. Dalla primissima edizione del reality infatti, i concorrenti che vi partecipano sono chiamati ad aguzzare l’ingegno per affrontare una vera e propria vita da isolani.

Tra la ricerca del cibo, la pesca che ha bisogno di qualche tentativo per andare a buon fine e le sfide per la conquista di beni necessari per la sopravvivenza come il fuoco, i vip passano la maggior parte della loro giornata in costume.

Capita anche che le naufraghe dettino le tendenze in fatto di moda mare. Ma quali sono quelli indossati dalle vip dell’edizione capitanata da Ilary Blasi?

Isola dei Famosi 2021: i costumi delle naufraghe

All’Isola dei Famosi le naufraghe sfilano per l’ormai nota lingua di spiaggia honduregna in costume, nella maggior parte dei casi più per necessità che per mettersi in mostra, ma inevitabilmente si rifanno alle tendenze o ne creano di nuove.

Come vuole la moda, i modelli scelti dalle naufraghe rispecchiano lo stile, la personalità e i gusti in fatto di fashion, di ognuna e infatti non sono tutti uguali.

Scopriamo insieme quelli proposti all’edizione 2021.

Il costume intero

Da un paio d’anni a questa parte sono tornati di moda i costumi interi. La loro praticità è assodata e va ormai di pari passo con la bellezza. I tagli, gli stili e le fantasie dei costumi interi sono davvero tantissime, ma c’è chi come la conduttrice Elisa Isoardi, preferisce l’eleganza del total black e lo combina alla comodità del taglio olimpionico.

Un modello, quello scelto dalla ex padrona di casa de “La prova del cuoco”, che sicuramente la agevola nel mettere in pratica i consigli ricevuti dal fratello e rispecchia decisamente il suo carattere intraprendente.

I modelli a due pezzi

Il bikini ha una storia lunga e negli anni è stato declinato in tantissimi modelli molto diversi tra loro. Quello a triangolo ha spopolato nei primi anni 2000 ed è sicuramente il preferito di chi ama le attenzioni e che sa di piacere. Ma anche di chi si trova semplicemente a proprio agio con il proprio corpo. A sfoggiarlo all’Isola dei Famosi sono la modella e pronipote del fondatore di Gucci, Drusilla, l’ex pupa Miryea Stabile e l’attrice Vera Gemma. La comica Valentina Persia e la showgirl Angela Melillo, lo scelgono però più contenitivo.

Anche i bikini a monospalla risultano essere tra le ultime tendenze in fatto di moda. Un taglio versatile, ideale per chi vuole sentirsi trendy e allo stesso tempo libero nei movimenti. Lo abbiamo visto addosso all’attivista ed ex gieffina Daniela Martani e l’influencer Francesca Lodo. Due forme fisiche nettamente diverse tra loro, così come diversissimi sono i loro caratteri. Fariba Therani, madre di una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi, ha invece scelto un costume a due pezzi con il reggiseno incrociato in fantasia bicolor.