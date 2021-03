Prima di diventare una dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021, l’ex padrona di casa de “La prova del cuoco”, Elisa Isoardi, ha passato un periodo dal fratello Domenico che vive in montagna, in una casa senza tv e senza gas.

Condizioni a cui certamente, chi vive in città, non è abituato ma che secondo la conduttrice l’avrebbero aiutata a resistere durante il reality in Honduras.

In un mondo in cui tutti hanno consegnato la propria identità ai social network, Domenico Isoardi ha fatto una scelta di vita lontana da tutto questo. Non è facile quindi trovare informazioni su di lui, se non attraverso la sorella famosa.

Chi è Domenico Isoardi

Della vita di Domenico Isoardi non si sa molto.

Sappiamo però che è nato in provincia di Cuneo nel 1975 ed è il fratello maggiore di Elisa Isoardi, con cui ha 7 anni di differenza. I loro genitori si sono separati quando lui aveva 10 anni ed Elisa è rimasta a vivere con la madre, mentre Domenico è andato a vivere con il padre, con cui a detta della conduttrice, parrebbe avere un carattere affine.

A parte l’aneddoto sulla separazione dei genitori, di cui siamo a conoscenza grazie alle confidenze che la conduttrice ha fatto in alcune interviste, non sappiamo nulla riguardo l’infanzia di Domenico e delle scuole frequentate.

Com’è facile immaginare, Domenico è molto riservato. Non si sa nulla neanche sulla sua vita sentimentale e neanche la sorella si è mai sbilanciata a riguardo.

La vita lontano da televisione e social

Se la sorella è ormai nota al pubblico della televisione italiana, tra programmi tv e gossip, Domenico Isoardi ha invece scelto di condurre una vita totalmente diversa. È un esperto di sopravvivenza e vive nella sua casa in montagna dove per riscaldarsi usa la legna. Uno stile di vita che anche la Isoardi ha scelto di condurre per un periodo, per prepararsi alla sua esperienza all’Isola dei Famosi. Pescare, accendere il fuoco infatti, sono tutte attività a cui certamente chi vive nei confort della vita di città non è abituato, ma possono tornare utili su un’isola deserta.

I giorni vissuti insieme al fratello poi, pare abbiano hanno aiutato i due a riavvicinarsi. Secondo quanto raccontato dalla conduttrice, i loro caratteri sarebbero ai poli opposti. Abbiamo imparato a conoscere un’Elisa solare e spigliata, mentre Domenico avrebbe un carattere molto più duro. Pare però che Elisa sia riuscita a strappargli una promessa: Domenico farà in modo di guardare la sorella affrontare questa nuova avventura in tv.

Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi

Grazie alla preparazione del fratello, Elisa Isoardi spera quindi di poter essere all’altezza del survival in onda in prima serata su Canale 5. Reality che per questa edizione è condotto, per la prima volta, da Ilary Blasi. Ad affiancare la conduttrice romana anche Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e il vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi.