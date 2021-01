Sono cinque le pupe della nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa, condotto dal comico Andrea Pucci e dalla famosa ex pupa Francesca Cipriani. Scopriamo chi è Miryea Stabile, una delle ragazze scelte per sedurre i secchioni.

Chi è la pupa Miryea Stabile

Miryea Stabile, 23enne di Brescia, è una influencer che deve il suo successo sui social alla partecipazione all’ottava edizione di Ciao Darwin, altro programma delle reti Mediaset. Tuttavia non ha preso parte nel ruolo di Madre Natura, ma come concorrente della fazione dei belli nella sfida contro i brutti.

Nata il 16 settembre 1997, oltre al suo ruolo online, la Stabile è anche una graphic designer. Tuttavia è nel mondo dello sport che la ragazza è riuscita a diventare influencer.

Dopo aver frequentato l’ ISSA Europe ovvero una scuola di certificazioni del settore fitness, è diventata è ambasciatrice di Milano_Fit.

È una ragazza molto attiva, che ha preso parte a diverse attività. Ha fatto la comparsa in alcuni programmi televisivi come Take me out, Detto Fatto, Furore e Guess My Age.

E’ stata anche hostess per degli stand Yamaha e Ombrellina per delle gare di MotoGP.

Celebre per condividere i suoi video di fitness e allenamenti in casa, il suo nutrito seguito sui social è destinato a crescere alla luce del suo ruolo da Pupa.

