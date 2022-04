Rebecca De Pasquale, ha partecipato al Grande Fratello nel 2015, con una storia particolare. Ora ha finalmente cambiato nome sui documenti.

Grande Fratello, Rebecca De Pasquale ha cambiato nome sui documenti

Rebecca De Pasquale ha partecipato al Grande Fratello nel 2015, con la conduzione di Alessia Marcuzzi, portando una storia molto particolare.

“Nata Sabatino, è diventata don Mauro, per poi lasciare la canonica per essere Rebecca” l’aveva presentata la conduttrice. Dopo sette anni e tante battaglie, Rebecca De Pasquale è riuscita a cambiare nome sui documenti, facendo riconoscere il cambio di genere allo stato italiano. Non sarà più Rebecca solo per la famiglia e gli amici, ma per tutti. “Questa foto resterà sempre presente nella mia vita. Sono nata il 14/07/1979 e sono rinata il 21/04/2022, devo solo attendere che il tutto arrivi al mio comune Eboli.

Ringrazio il buon Dio, grazie a tutti, viviamo con la voglia di vivere. Ciao biscottini vi amo” ha scritto su Instagram.

La vittoria di Rebecca e il sogno di un nuovo reality

“Non ci sono parole, finalmente è fatta! Che dire di più? Ora va in sentenza per prassi e fra qualche mese grazie all’anagrafe del mio comune di nascita avrò tutti i documenti col mio nome, Rebecca. Al giudice l’ho detto che sono stufa di mostrare greenpass e documento per non far parlare.

Il giudice stesso ha detto ‘purtroppo noi siamo abituati a dare troppe spiegazioni’” ha dichiarato Rebecca De Pasquale, che si è candidata anche per L’Isola dei Famosi. “Andrei subito all’Isola perché mi piace mettermi in gioco. L’Isola ti rafforza, io amo vivere allo stato brado, adoro le capanne, adoro cucinare nella terracotta. Starei bene senza lagnarmi come fanno altri che piangono per tutta la durata del reality. Molti avvertono fortemente la mancanza delle proprie cose o dei propri cari, ma non mi piace quando esagerano, io non lo farei. Partirei adesso con il canotto da Livorno visto che vivo in Toscana” ha dichiarato.